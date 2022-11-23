Не лише шарф з землями України. Чому Орбана стали порівнювати з путіним

Орбан чітко дає зрозуміти, що угорська ідентичність виходять за межі Угорщини

На цьому тижні найближчий союзник володимира путіна в Європі, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, з'явився на футбольному матчі в Будапешті у провокативному шарфі, на якому була зображена карта "Великої Угорщини". Цим він роздратував ряд країн, які колись входили до Угорського королівства: Румунія відреагувала різко, Австрія обмежилась тролінгом, а Україна натякнула на доцільність вибачень.

Але величний шарф — це не єдиний вибрик Угорщини, політики якої час від часу дивують сусідів імперськими амбіціями у стилі путіна.

Як Орбан спекулює на ностальгії за величчю

Прихильник праворадикальної партії "Йоббік" (Jobbik Magyarországért Mozgalom)

Шарф, який вдягнув Орбан, мав карти історичного регіону, який часто називають терміном "Велика Угорщина" (Nagy-Magyarország). Це території, які країна втратила у 1920 році за Тріанонським договором після Першої світової війни.

До кордонів колишнього королівства входили сучасні Австрія, Хорватія, Румунія, Сербія, Словаччина та Україна. Частково, надії відвоювати ці території потім мотивували країну приєднатися до нацистської Німеччини (але тут Угорщина знову підтримала не тих), далі ж країна застрягла за "залізною завісою" на понад чотири десятиліття.

Що таке Велика Угорщина до 1920 року

Значна частина угорського суспільства досі вважає втрату двох третин землі національною трагедією. Карти "Великої Угорщини" також демонструвалися на мітингах ультраправих.

Щобільше — перед парламентом у Будапешті у 2020 році з’явився меморіал: доріжка, усіяна назвами місць, які входили до складу Угорського королівства перед Тріаноном. А переконання про почуття історичної несправедливості навіть були висловлені офіційно самим Орбаном на відкритті меморіалу:

"Захід зґвалтував тисячолітні кордони та історію Центральної Європи. Вони змусили нас жити між незахищеними кордонами, позбавили нас природних скарбів, відокремили нас від наших ресурсів і зробили нашу країну камерою смертників. Ми ніколи не забудемо, що вони це зробили", – цитує слова Орбана Financial Times.

Також Орбан раніше називав дату укладення Тріанонського договору "найтемнішим днем угорської історії". Партія "Фідес" намагається зміцнити зв'язки з угорцями, які залишилися за межами пост-Тріанонського кордону. Серед перших кроків після повернення Орбана до влади у 2010 році було внесення змін до законів про громадянство, щоб надати паспорти етнічним угорцям, які проживають за кордоном. Відтоді майже 1 мільйон етнічних угорців отримали громадянство. За даними Atlatszo Erdelyi, після приходу пана Орбана до влади фінансування Фонду Бетлена Габора, який допомагає етнічним угорцям у 6 країнах, зросло до 84 мільярдів форинтів у 2018 році.

"Орбан поруч із путіним мріє про зміни кордонів"

Свіжий інцидент з картою різко розкритикувала Румунія. МЗС дипломатично заявив, що не схвалює жест, а будь-який ревізіоністський прояв є неприйнятним. Румунський депутат Європарламенту Алін Мітуца ж був більш різким та порівняв Орбана з володимиром путіним:

"Це ревізіоністський жест, який ставить Орбана поруч із Путіним, який також мріє про зміни кордонів. Лідери ЄС у Європейській раді мають накласти санкції та ізолювати його", — написав він.

Своєю чергою міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер схарактеризував вчинок Орбана як "гидоту і гній", порівнявши їх з настроями 1939 року.

"У нас 1000 років спільної історії, я ціную це. Угорці у Словаччині почуваються, як удома, ставляться до них, як і до всіх інших громадян. Це наші громадяни. Але чому немає місця в наших відносинах, так це іредентизму і ревізіонізму. Ми бачили, до чого ведуть такі настрої та плани 1939 року, і ми бачимо це сьогодні в Україні у формі російської агресії", — заявив Качер.

Напружені стосунки з Румунією

Орбана раніше звинувачували у провокуванні напруженості щодо великої етнічної угорської громади, секеїв, яка проживає у Трансільванії. Згідно з переписом населення Румунії від 2011 року, у регіоні проживали 1,2 млн угорців (всього в Румунії проживає понад 21 млн осіб). Правова система країни надає низку прав щодо використання угорської мови в суспільному житті, однак вони прагнуть автономії та отримують угорські паспорти.

Ці вимоги ніколи не отримували великої підтримки з боку Бухареста, їх розглядають як довгострокову спробу послабити контроль центральної влади у Трансільванії.

У 2013 році партія пана Орбана "Фідес" вивісила синьо-жовто-білий прапор секеїв замість стяга ЄС над парламентом Угорщини. У Румунії прапор є забороненим. Будапешт також звинувачує Бухарест у дискримінації угорців.

Цього року своїй промові 23 липня в Трансільванії, Орбан сказав:

"Ми (угорці, — ред.) не є змішаною расою… і ми не хочемо стати змішаною расою", додавши, що країни, де є європейці і незмішані європейці "більше не були націями".

"У важкий період, який попереду, щоб зберегти наші національні амбіції, ми повинні залишатися єдиними. Батьківщина повинна залишатися єдиною, і Трансільванія та інші території, населені угорцями в Карпатському басейні, повинні залишатися єдиними", — підсумував Орбан.

Після цієї заяви Орбана розкритикували за расизм. А румунський євродепутат Алін Мітуца звернув увагу на те, що слова про расову чи етнічну "чистоту", сказані у змішаному регіоні, як Центральна та Східна Європа, є оманливими та небезпечними, як і сам Орбан.

Як повідомляв "Телеграф", в Угорщині випустили шкільний підручник з географії, який суцільно наповнений антиукраїнською пропагандою і підкріпленими до неї фальшивими фактами.