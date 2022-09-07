В угорських шкільних підручниках нахабно брешуть про Україну: у МЗС відреагували

Новий угорський підручник налаштовує дітей проти України

Нещодавно стало відомо про шкільний підручник з географії для 8-го класу, розроблений державним центром, який суцільно наповнений антиукраїнською пропагандою і підкріпленими до неї фальшивими фактами.

Як повідомляється, в одному з розділів підручника географія викладається з помилками. Наприклад, Карпати — єдині гори в країні, а певні українські міста біля Карпат там називають "історично угорськими: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст".

Крім того, у підручнику йде мова про різноманітність національностей, що проживають в Україні. Пишеться, що саме через їхню боротьбу сталася громадянська війна за Кримський півострів.

"Більшість – це українці за національністю, але на сході країни значна частка росіян, а на Кримському півострові вони становлять більшість. Дві східнослов'янські мови (російська, українська) дуже подібні, а п'ята частина населення розмовляє змішаною російсько-українською мовою. Попри це, дві етнічні групи часто ворогують одна з одною. Їхнє протистояння також спровокувало збройний конфлікт за Кримський півострів", — йдеться в підручнику.

Міністерство закордонних справ України звернулося до угорського уряду з вимогою виправити інформацію, яка "програмує" дітей на негативне та зневажливе ставлення до України.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі "Європейській правді".

"МЗС України відомо про ситуацію з підручником географії для восьмого класу в Угорщині. Вимагаємо якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації в підручнику", — заявив він.

Він також підкреслив, що у вівторок, 6 серпня, українські дипломати провели зустріч в угорському зовнішньополітичному відомстві, де і зауважили про неприйнятність подання брехливих фактів про Україну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив заяву про необхідність перемовин з росією, адже тільки так можна добитится миру.