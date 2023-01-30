Новый скандал с российским следом: в стране ЕС пойманы два шпиона

Задержанные мужчины имеют гражданство третьих стран

Представители Службы разведки и безопасности Словении задержали в Любляне двух иностранцев, собиравших конфиденциальные данные для российской федерации.

Как в понедельник, 30 января, сообщило издание Delo, подозреваемым в шпионаже, при условии, что их вина будет доказана, может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Предварительно, согласно неофициальным данным, российские агенты являются гражданами одной из южноамериканских стран. Один из них – житель Аргентины. Оба работали под вымышленными именами, имели фиктивные документы. Мужчин удалось задержать в арендованном офисе, расположенном в Люблянском районе Бежиград.

Работники окружной государственной прокуратуры в Любляне начали досудебное производство на основании обращения словенской Службы разведки и безопасности.

Как удалось установить в рамках следствия, российские шпионы находились на службе российской военной разведки и работали по сложной программе "спящих агентов". Подавляющее большинство из них собирают данные для военной разведки ГРУ имеют поддельные документы третьих стран, часто именно стран Южной Америки.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в одном из автомобилей, принадлежащих сотрудникам британской разведки, было обнаружено китайское отслеживающее устройство. Это произошло во время очередного планового осмотра, после чего разгорелся скандал, ведь шпионское оборудование могло там находиться до нескольких месяцев.