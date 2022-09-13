Работал на россию 15 лет: в Кабмине разоблачили шпиона

Клерк в Кабмине работал на людей, которые просили его копировать секретные документы

В Кабинете Министров Украины на должности в Секретариате, а с 2019 года на должности старшего референта отдела анализа корреспонденции и мониторинга выполнения задач Премьер-министра работал шпион, который в течение 15 лет сливал документы ограниченного доступа россиянам.

Такую информацию опубликовали на сайте Единого реестра судебных решений.

Сотрудничество чиновника с россиянами началось в 2007 году. Мужчина, которого он называет "коллегой", платил ему за копирование документов, к которым чиновник имел доступ. Таким образом сначала он скопировал тайную папку, которая включала в себя государственную тайну.

После этого мужчина в течение нескольких месяцев копировал для своего знакомого документы. Тогда же он впервые встретился с работником ФСБ россии в Москве. В дальнейшем он еще ездил на подобные встречи в Санкт-Петербург, а после значительного перерыва с 2010 по 2015 год по неустановленным причинам он также ездил в Беларусь, Кипр, Армению, Азербайджан и Турцию.

Кроме того, россияне выдали ему мобильный телефон, фотоаппарат и карты памяти для скопления снимков.

До 7 февраля 2022 года он собирал служебную информацию в сфере обороны, экономики, правоохранительной деятельности и внешних отношений Украины, которая циркулирует в системе документооборота Кабинета Министров Украины. Все фото отправлялись в ФСБ.

За такую работу шпион получал от 4 до 10 тысяч долларов наличными, которые ему отдавали во время личных встреч.

Попался мужчина только в апреле 2022 года. Чиновник Кабмина признал свою вину полностью и дал показания по существу подозрения. Он признался, что после полномасштабного вторжения россии в Украину, он прервал все связи с работниками российских спецслужб, теперь сожалеет о содеянном, покаялся, не ожидал, что его действия могут привести к подобным последствиям.

Чиновник приговорен к 12 годам заключения за государственную измену с конфискацией всего имущества, учитывая смягчение за искреннее раскаяние и содействие следствию.

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