Працював на росію 15 років: у Кабміні викрили шпигуна

Клерк у Кабміні працював на людей, які просили його копіювати таємні документи

У Кабінеті Міністрів України на посаді в Секретаріаті, а з 2019 року на посаді старшого референта відділу аналізу кореспонденції та моніторингу виконання завдань Прем’єр-міністра працював шпигун, який протягом 15 років зливав документи обмеженого доступу росіянам.

Таку інформацію опублікували на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

Співпраця чиновника з росіянами почалася в 2007 році. Чоловік, якого він називає "колегою" платив йому за копіювання документів, до яких чиновник мав доступ. Так, спочатку він скопіював таємну теку, яка містила в собі державну таємницю.

Після цього чоловік протягом декількох місяців копіював для свого знайомого документи. Тоді ж він вперше зустрівся з працівника ФСБ рф у Москві. У подальшому він ще їздив на схожі зустрічі у Санкт-Петербург, а після значної перерви з 2010 по 2015 рік через невстановлені причини він також їздив у Білорусь, Кіпр, Вірменію, Азербайджан і Туреччину.

Крім того, росіяни видали йому мобільний телефон, фотоапарат і карти пам’яті для накопичення знімків.

До 7 лютого 2022 року він збирав службову інформацію у сфері оборони, економіки, правоохоронної діяльності та зовнішніх відносин України, що циркулює в системі документообігу Кабінету Міністрів України. Усі фото надсилалися у ФСБ.

За таку роботу шпигун отримував від 4 до 10 тисяч доларів готівкою, яку йому віддавали під час особистих зустрічей.

Попався чоловік тільки в квітні 2022 року. Чиновник Кабміну визнав свою вину повністю і дав показання по суті підозри. Він зізнався, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну, він перервав усі зв’язки з працівниками російських спецслужб, тепер шкодує про скоєне, покаявся, не очікував що його дії можуть призвести до подібних наслідків.

Чиновника засудили до 12 років ув’язнення за державну зраду із конфіскацією всього майна, враховуючи пом'якшення за щире каяття і сприяння слідству.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, історія з гауляйтером Херсонщини стає все цікавішою — він не помер і не в лікарні, адже окупанти просто звільнили його за розкрадання майна.