Шпионивший на россию немецкий разведчик "сливал" секретную информацию про Украину: подробности

Неизвестно, шпион делился данными до войны в Украине, или уже после

Немецкий разведчик мог сотрудничать с российскими спецслужбами и передавать секретную информацию об Украине. Вероятно, чиновника, известного как Карстен Л., могли шантажировать.

Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau со ссылкой на телеканалы NDR и WDR, у которых есть свои источники в органах безопасности ФРГ.

Предполагаемый российский агент был задержан 21 декабря 2022 года и в настоящее время содержится под стражей.

"Согласно информации WDR и NDR, Карстен Л. якобы среди прочего передавал россии тайные оценки ситуации в Украине. Также силовики говорят, что расследуют подозрение в том, что чиновника могли шантажировать", — пишет издание.

Официальных комментариев от властей на эту тему пока не поступало.

Об аресте сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии Карстена Л. стало известно 22 декабря, на следующий день после самого задержания. Ему инкриминируют государственную измену и шпионаж в пользу россии.

В 2022 году подозреваемый передал российским спецагентам закрытую информацию, которую получал в ходе службы. Однако прокуроры не уточнили, было это до войны в Украине или после.

Правоохранители Германии обыскали его квартиру и место работы, а также дом еще одного человека, имя которого не называется. Также обыски были проведены в офисах бывшей штаб-квартиры BND под Мюнхеном.

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