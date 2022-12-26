Німецький розвідник, який шпигував на росію, "злив" секретну інформацію про Україну: подробиці

Невідомо, чи шпигун ділився даними до війни в Україні, чи вже після

Німецький розвідник міг співпрацювати з російськими спецслужбами та передавати секретну інформацію про Україну. Ймовірно, чиновника, відомого як Карстен Л., могли шантажувати.

Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau з посиланням на телеканали NDR та WDR, які мають свої джерела в органах безпеки ФРН.

Ймовірний російський агент був затриманий 21 грудня 2022 року і зараз перебуває під вартою.

"Згідно з інформацією WDR та NDR, Карстен Л. нібито серед іншого передавав росії таємні оцінки ситуації в Україні. Також силовики кажуть, що розслідують підозру в тому, що чиновника могли шантажувати", — пише видання.

Офіційних коментарів від влади на цю тему поки що не надходило.

Про арешт співробітника Федеральної розвідувальної служби Німеччини Карстена Л. стало відомо 22 грудня, наступного дня після затримання. Йому інкримінують державну зраду та шпигунство на користь росії.

У 2022 році підозрюваний передав російським спецагентам закриту інформацію, яку отримував під час служби. Проте прокурори не уточнили, чи це було до війни в Україні чи після.

Правоохоронці Німеччини обшукали його квартиру та місце роботи, а також будинок ще однієї людини, ім’я якої не називається. Також обшуки було проведено в офісах колишньої штаб-квартири BND під Мюнхеном.

Раніше ми розповідали про те, як спецслужби Лукашенку впроваджують агентуру до російських ПВК. Ймовірно, президент Білорусі готує ґрунт для зради росії.