Эксклюзив: как спецслужбы Лукашенко внедряют агентуру в российские ЧВК - рассказа пленного наемника

Александр Лукашенко готовит почву для предательства РФ, в этом у него есть козырь в виде разведданных, собираемых его агентурой

Хотя официально самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко и кровавый диктатор РФ Владимир Путин демонстрируют полное единство и прекрасные отношения, на деле каждый из них пытается работать против "друга".

Так, Владимир Путин руками подконтрольной ему ЧВК "Вагнер" пытался устроить переворот в Беларуси летом 2020 года, а Комитет госбезопасности Республики Беларусь активно внедряет свою агентуру в частные военные компании – "Вагнер" и "Редут". Двое из таких агентов попали в плен к ВСУ.

Как именно это происходит, выяснили украинские спецслужбы, а "Телеграфу" удалось получить доступ к данным материалам.

Лукашенко и Путин – не дружба навеки с 2017 года

Как признаются агенты, несмотря на внешне прекрасные отношения, на деле Александр Лукашенко прекратил доверять Владимиру Путину еще в 2017 году, когда российский диктатор попытался поднять для Беларуси цену на природный газ.

Уже тогда в двухсторонних отношениях наметился кризис, а белорусские спецслужбы получили задачу более активно работать с целью выявления попыток российских коллег дестабилизировать ситуацию в Беларуси.

Как утверждают оба пленных, массовые выступления в Беларуси летом 2020 года, по информации белорусского КГБ, были организованы и финансировались рф посредством забрасываемых групп наемников ЧВК "Вагнер". Последние должны были готовить диверсионные группы, организовывать митинги, беспорядки и акты поджогов и диверсий.

Задержанная в июле 2020 года в Минске группа из 33 бойцов "Вагнера" была лишь одним из многих подобных формирований.

После того как связи "Вагнера" с выступлениями в Минске в августе были вскрыты, белорусские спецслужбы начали прорабатывать возможности для внедрения своей агентуры в Вооруженные силы РФ и частные военные компании.

Случай к этому представился с началом российского вторжения в Украину 24 февраля.

Готовили две группы по 20 человек, принимали всех

Николай (имя изменено в целях безопасности – ред.) начал службу в элитных войсках ВС Беларуси – в одной из частей сил специальных операций (ССО) где и остался после срочной службы уже контрактником.

Позднее он начал сотрудничать со 2-м отделом КГБ, отвечающим за борьбу с терроризмом и ориентированным на работу против российских частных военных компаний.

С началом вторжения рф в Украину 24 февраля белорусские спецслужбы увидели свой шанс для внедрения в российские ЧВК и в часть, в которой служил Николай, пришел приказ подготовить две группы по 20 человек.

"После интенсивных тренировок в середине лета наша группа в составе 10 человек после предварительного разговора нашего старшего по Телеграмму с вербовщиком ЧВК "Редут", прибыла на базу. Приняли без проблем, требований было всего два – возраст не ниже 18 лет и умение держать в руках автомат", — вспоминает Николай.

ЧВК "Редут" — за сирийским "Щитом"

Надо сказать, что хотя ЧВК "Редут" и не так известна, как "Вагнер", но в объектив самих российских СМИ попадала уже не раз, впервые это случилось еще в 2019 году. Тогда стало известно о гибели в Сирии трех бойцов данного ЧВК с позывными "Танкист", "Кайрат" и "Шаман".

Как писала тогда российская "Новая газета", все трое были членами ЧВК "Щит", созданной в 2018 году в подмосковном местечке Кубинки, рядом с базой 45-й бригады ВДВ РФ, а ее владельцами, теневыми или легальными, являются генералы из Минобороны России.

Формальной задачей "Щита" была охрана нескольких предприятий нефтегазовой сферы, принадлежащих россиянам в Сирии, а число боевиков составляло не более 300 человек. При этом трое ее бойцов несмотря на охранные функции были убиты в ходе минометного обстрела.

Впоследствии "Щит" сменил название на "Редут" и был переориентирован на подготовку российского вторжения в Украину.

Как писала российская "Медуза", еще в конце декабря-начале января бойцы "Редута" начали направляться на Донбасс с целью подготовки будущей атаки оккупантов. Так, боец с позывным "Абрикос" рассказал журналистам, что их группа разведывала позиции ВСУ в районе Станицы Луганской. А вот никакого распиаренного "Вагнера" на Донбассе тогда не было, их место заняли как раз бойцы "Редута".

Как утверждали источники "Медузы", теперь "Редут" — это компания ГУР МО РФ, то есть военной разведки и получает задачи и снабжение именно от российских военных.

В ходе боевых действий в Украине "Редут" понес большие потери и к первоначальным отрядам вроде "Илимовцы", "Волки", "Хулиганы", "Топоры", "Морпехи", добавлялось множество новых, которые формировали в страшной спешке. Очевидно поэтому группа Николая так легко влилась в состав ЧВК.

Что агенты КГБ делали в российских ЧВК

И Николай, и второй агент, попавший в плен к ВСУ, говорят, что их задачей во время службы в ЧВК должна была быть разведка мест расположения военной техники, арсеналов и рембаз вс рф, мест расположения средств ПВО, личные характеристики командиров и настроения рядового состава. Словом, агентуру интересовала любая информация о состоянии российской армии, которую затем можно было использовать в некоей подрывной деятельности против рф.

Как вспоминает один из агентов, он даже принял участие в одной пропагандистской акции россиян.

"Взяли наш вышедший из строя БТР, перекрасили в украинские цвета и на камеру сожгли как якобы уничтоженную в бою технику врага. Видео передали для дальнейшего распространения, и так было не раз, фактически всю свою поврежденную технику уничтожали как вражескую", — вспоминает белорусский агент.

Переданную информацию оба агента должны были передавать по известным им каналам связи своему связному, живущему в рф и известному им под позывным "Купол-3", а уже оттуда она должна была поступать в КГБ Беларуси.

Домой возврата нет — убьют

При этом каждый из порядка 20 агентов, внедренных в российские ЧВК, в прямом смысле этого слова рискует жизнью. По словам Николая, ему известны несколько случаев, когда агентов раскрывали и убивали без всякого суда и следствия, не привлекая никакой контрразведки.

"Одного поймали на ПУСе (полевой узел связи — ред) четвертого отряда "Редута", когда он пытался передать данные, и тут же убили. Мне он был известен под позывным "Коллега", — утверждает Николай.

Откровения агентов КГБ Беларуси поражают откровенностью

Как говорит он сам, каждый из белорусских агентов находится в смертельной опасности и будут немедленно убиты в случае провала, а КГБ Беларуси от своей агентуры немедленно откажется. Если же Николай вернется домой как военнопленный, пусть даже из ЧВК, его убьют как свидетеля.

О том, как это умеют делать в российских ЧВК говорит история Евгения Нужина.

Диктатор Беларуси решил соскочить?

Судя по перечню задач поставленной перед агентурой – сбор данных о состоянии вс рф, самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко всерьез опасается, что "поставил" не на того игрока и боится проиграть, для чего пытается выяснить реальное состояние ВС РФ. Что он будет делать с этими данными – вопрос.

Хочет ли белорусский диктатор узнать реальное положение дел и переметнуться на другую сторону, чему поспособствуют добытые его агентурой разведданные? Пожалуй, это наиболее вероятное объяснение, ведь зачем ему копить данные о состоянии вроде бы "союзной" армии?

При этом на людях Александр Лукашенко продолжает демонстрировать союзнические чувства к диктатору Владимиру Путину и даже передавать его ультиматумы Украине. Последнее, впрочем, украинцы не оставили без ответа.