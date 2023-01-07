В автомобиле правительства Британии нашли шпионское устройство: разгорается скандал

Устройство могло использоваться многие месяцы

Сотрудники британской разведки обнаружили по меньшей мере одно китайское отслеживающее устройство в автомобиле дипломатического ведомства во время планового осмотра.

Как информирует inews.co.uk, сотрудник разведки рассказал, что специалисты разобрали автомобили до "последнего винтика" и нашли там "тревожные вещи".

По его словам, в одной из машин была найдена SIM-карта, благодаря которой можно отслеживать данные о перемещении, а затем отправлять их в Китай. При этом она могла использоваться в течение многих месяце или даже лет без ведома пассажиров.

Такие карты устанавливают в электронные блоки управления, которые отвечают за бесперебойную работу двигателя. Зачастую их производят в Китае и поставляют в виде запечатанного блока, а из-за гарантийных контрактов производители автомобилей и сами могут не знать, что устанавливают шпионское устройство.

В свою очередь Китай отвергает обвинения в слежке за британскими чиновниками и называет их "безосновательными".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, почему Китай, известный своей неоднозначной позицией по поводу российско-украинской войны, сейчас находится в крайне сложном положении из-за полномасштабного вторжения.