В автомобілі уряду Британії знайшли шпигунський пристрій: спалахнув скандал

Пристрій міг використовуватися багато місяців

Співробітники британської розвідки виявили щонайменше один китайський відстежувальний пристрій в автомобілі дипломатичного відомства під час планового огляду.

Як інформує inews.co.uk, співробітник розвідки розповів, що фахівці розібрали автомобілі до "останнього гвинтика" та знайшли там "тривожні речі".

За його словами, в одній із машин було знайдено SIM-картку, завдяки якій можна відстежувати дані про переміщення, а потім відправляти їх до Китаю. При цьому вона могла використовуватися протягом багатьох місяців або навіть років без відома пасажирів.

Такі карти встановлюють електронні блоки управління, які відповідають за безперебійну роботу двигуна. Найчастіше їх виготовляють у Китаї та постачають у вигляді запечатаного блоку, а через гарантійні контракти виробники автомобілів і самі можуть не знати, що встановлюють шпигунський пристрій.

Своєю чергою Китай відкидає звинувачення у стеженні за британськими чиновниками та називає їх "безпідставними".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, чому Китай, відомий своєю неоднозначною позицією щодо російсько-української війни, зараз перебуває у вкрай складному становищі через повномасштабне вторгнення.