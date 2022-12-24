"Ми у складному становищі": Китай озвучив свою позицію щодо війни в Україні

Пекін і надалі нібито обирає нейтральну позицію щодо воєнного протистояння рф і України

Китай, відомий своєю неоднозначною позицією щодо російсько-української війни, наразі перебуває у вкрай складному становищі через повномасштабне вторгнення рф до України, адже "обирати між друзями" він не готовий.

Таку інформацію у своєму інтерв'ю для видання South China Morning Post озвучив новий посол Китаю в Європейському Союзі Фу Цун, зазначивши, що війна в Україні "стала проблемою для двосторонніх відносин із ЄС". Також він додав, що Пекін зараз знаходиться у досить скрутному політичному становищі, появу якого спровокувало російське вторгнення.

"Ми зазнаємо побічних збитків від цієї кризи. І росія, і Україна є добрими друзями, тому ми не хочемо обирати між друзями. Це відправна точка нашої позиції", — пояснив він.

Також новий посол назвав російсько-українську війну так званою "спецоперацією", адже саме так цей воєнний конфлікт називають у рф. За його словами, Пекін не допомагає росії у цьому протистоянні і готовий брати участь у будь-якому мирному вирішенні війни між цими державами.

"На другий день після початку цієї операції відбулася важлива телефонна розмова між президентом Китаю Сі та президентом володимиром путіним, і під час цієї розмови президент Сі чітко висловився за пошук мирного рішення… Через 10 місяців після цього факти свідчать про те, що Китай не надає військової допомоги росіянам. Насправді наша позиція була досить збалансованою, погодьтеся, і ми готові брати участь у будь-яких мирних зусиллях", — підсумував Цун.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Китаї прийняли рішення відмовитися від подальшого постачання процесорів Loongson у росію.