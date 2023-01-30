Новий скандал із російським слідом: у країні ЄС спіймали двох шпигунів

Затримані чоловіки мають громадянство третіх країн

Представники Служби розвідки і безпеки Словенії затримали на території Любляни двох іноземців, які збирали конфіденційні дані для російської федерації.

Як у понеділок, 30 січня, повідомило видання Delo, підозрюваним у шпигунстві, при умові, що їх провина буде доведена, може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Попередньо, згідно з неофіційними даними, російські агенти є громадянами однієї з південноамериканських країн. Один з них — житель Аргентини. Обидва працювали під вигаданими іменами, мали фальшиві документи. Чоловіків вдалося затримати в орендованому офісі, розташовано у Люблянському районі Бежиград.

Наразі працівники окружної державної прокуратури у Любляні розпочали досудове провадження на підставі звернення словенської Служби розвідки і безпеки.

Як вдалося встановити в рамках слідства, російські шпигуни перебували на службі російської військової розвідки і працювали за складною програмою "сплячих агентів". Переважна більшість з таких, які збирають дані для військової розвідки ГРУ, мають підроблені документи третіх країн, часто саме країн Південної Америки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в одному з автомобілів, що належать співробітникам британської розвідки, було виявлено китайський відстежувальний пристрій. Це сталося під час чергового планового огляду, після чого розгорівся скандал, адже шпигунське устаткування могло там знаходитися до кількох місяців.