США унизили российских дипломатов, которые собирались в ООН

В россии уже выдали гневную тираду

США отказали в выдаче виз российской делегации, которая хотела попасть на сессию рабочей группы ООН по информационно-коммуникационным технологиям.

Как сообщают российские СМИ, об этом рассказала представитель страны в ООН Ирина Тяжлова в понедельник, 6 марта.

"Это является грубым нарушением Вашингтоном обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН", — заявила она.

Также она отметила, что такая ситуация происходит не в первый раз.

О причинах такого решения США российская представительница не сообщила.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения россии в Украину дипломаты страны-агрессора испытывают трудности с тем, чтобы попасть в страны Запада.

Например, в июне прошлого года визит главы МИД рф сергей лаврова в Сербию оказался под угрозой срыва, поскольку ряд европейских стран закрыли для его самолета воздушное пространство.

В сентябре США отказали в выдаче виз российской делегации, которая планировала попасть на заседание Генассамблеи ООН.

А в ноябре лавров получил отказ на въезд от Польши, когда пытался попасть на заседание ОБСЕ.