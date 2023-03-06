США принизили російських дипломатів, які збиралися в ООН

У Росії вже видали гнівну тираду

США відмовили у видачі віз російській делегації, яка хотіла потрапити на сесію робочої групи ООН з інформаційно-комунікаційних технологій.

Як повідомляють російські ЗМІ, про це розповіла представник країни в ООН Ірина Тяжлова у понеділок, 6 березня.

"Це є грубим порушенням Вашингтоном зобов’язань щодо розміщення та забезпечення роботи центральних установ ООН", — заявила вона.

Також вона зазначила, що така ситуація відбувається не вперше.

Про причини такого рішення США російська представниця не повідомила.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення росії в Україну дипломати країни-агресора мають труднощі з тим, щоб потрапити до країн Заходу.

Наприклад, у червні минулого року візит глави МЗС рф сергія лаврова до Сербії опинився під загрозою зриву, оскільки низка європейських країн закрили для його літака повітряний простір.

У вересні США відмовили у видачі віз російській делегації, яка планувала потрапити на засідання Генасамблеї ООН.

А у листопаді лавров отримав відмову на в’їзд від Польщі, коли намагався потрапити на засідання ОБСЄ.