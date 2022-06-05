Країни Балкан закрили небо для літака лаврова: подробиці

Візит лаврова в Сербію опинився під загрозою

Одразу три Балканські країни закрили повітряний простір для літака голови російського МЗС сергія лаврова, у зв'язку з чим опинився під загрозою його візит у Сербію.

Як передає сербська газета "Вечірні новини" з посиланням на джерела, небажаним літак російського міністра виявився для Болгарії, Північної Македонії та Чорногорії.

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За інформацією видання, через закриття простору опинився під загрозою візит лаврова у Сербію, який був запланований на 6-7 червня. При цьому президент Сербії Олександр Вучич, який виступив з гучними звинуваченнями проти України, заявив, що в країні розраховують на візит глави МЗС країни-агресора, однак з його організацією виникають труднощі.

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Тим часом сербське видання N1 повідомило, що Сербія через шостий пакет санкцій проти РФ залишиться без російської нафти, адже обмеження включають ембарго на імпорт, а це означає, що країна не зможе отримувати російську нафту по Адріатичному нафтопроводу (JANAF). Припускаємо, що візит сергія лаврова у Сербію міг бути запланований для розв'язання цього питання, адже тепер сербській владі доведеться шукати інші шляхи постачання нафти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що міністр оборони США Ллойд Остін анонсував серію міжнародних візитів, у тому числі для проведення наступної зустрічі Контактної групи з оборони України. На думку політолога Віталія Бали, підсумки Рамштайну-3 стануть неприємним сюрпризом для росіян.