Страны Балкан закрыли небо для самолета лаврова: подробности

Визит лаврова в Сербию оказался под угрозой

Сразу три Балканские страны закрыли воздушное пространство для самолета главы российского МИД сергея лаврова, в связи с чем оказался под угрозой его визит в Сербию.

Как передает сербская газета "Вечерние новости" со ссылкой на источники, нежелательным самолет российского министра оказался для Болгарии, Северной Македонии и Черногории.

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По информации издания, из-за закрытия пространства оказался под угрозой лавровый визит в Сербию, который был запланирован на 6-7 июня. При этом выступивший с громкими обвинениями против Украины президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране рассчитывают на визит главы МИД страны-агрессора, однако с его организацией возникают трудности.

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Тем временем сербское издание N1 сообщило, что Сербия из-за шестого пакета санкций против РФ останется без российской нефти, ведь ограничения включают эмбарго на импорт, а это значит, что страна не сможет получать российскую нефть по Адриатическому нефтепроводу (JANAF). Предполагаем, что визит сергея лаврова в Сербию мог быть запланирован для решения этого вопроса, ведь теперь сербским властям придется искать другие пути поставки нефти.

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