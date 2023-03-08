Расстрел украинского бойца: в ООН сделали заявление насчет видео

Организация Объединенных Наций получила видео с казнью безоружного бойца ВСУ российскими оккупантами. Сейчас там изучают полученные материалы.

Об этом пишет The Guardian.

"Нам известно о видео, размещенном в социальных сетях, на котором видно, как украинского солдата hors de combat (не в бою, — ред.), очевидно, расстреливают российские вооруженные силы. На основе предварительной экспертизы мы считаем, что видео может быть настоящим", — заявила представитель Управления ООН по правам человека Франс Пресс.

Она добавила, что с начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины Управление ООН по правам человека задокументировало многочисленные нарушения международного гуманитарного права в отношении военнопленных.

"По всем этим обвинениям должны быть проведены беспристрастные и эффективные расследования, а виновные должны быть привлечены к ответственности", — подчеркивает Пресс.

Напомним, на днях в сети появилось видео на котором российские солдаты расстреливают безоружного украинского солдата за слова "Слава Украине". Этот инцидент вызвал настоящую ярость у украинцев. Президент Украины, комментируя происходящее, заявил, что война с россией – это битва за свободу, демократию и ценности всех украинцев. В то же время для россиян это привычный терроризм.

Некоторое время имя казненного украинского солдата оставалось неизвестным, однако 7 марта в ВСУ заявили, что на жестоких кадрах был запечатлен боец 30-й ОМБр Тимофей Николаевич Шадура. При этом там отметили, что эта информация является предварительной, а точно об этом сказать можно будет после возвращения тела и проведения всех необходимых экспертиз.

Напомним, ранее мы писали о том, что видео расстрела украинского воина разослали международным партнерам.

Также мы сообщали о том, что СБУ открыла дело по видео расстрела пленного бойца ВСУ.