Поддержка Украины, несмотря на выходки Венгрии: главное о саммите Бухарестской девятки

Рассказываем, о чем говорили на саммите стран восточной границы НАТО

Президент США Джо Байден после своего исторического визита в Киев уехал в Варшаву, где принял участие во встрече Бухарестской девятки. Саммит собрался на фоне беспокойства по поводу подрывной деятельности кремля в Молдове и завершился фразой Байдена о намерении защищать "каждый дюйм НАТО".

Что такое Бухарестская девятка

Бухарестская девятка является инициативой, начатой в 2015 году президентами Румынии Клаусом Йоганнесом и Польши Анджеем Дудой.

В группу входят страны Европы восточного фланга НАТО :

Болгария,

Венгрия,

Эстония,

Литва,

Латвия,

Польша,

Румыния,

Словакия,

Чехия

Инициатива стремится усилить сотрудничество для поддержки целей альянса по улучшению безопасности и стабильности между Балтийским и Черным морями.

Выходки Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не явился на встречу с Джо Байденом и другими лидерами Бухарестской девятки. В то же время страну представляла президент Каталин Новак.

Президент Венгрии Каталин Новак

Перед встречей глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал к прекращению огня и мирных переговорам между Украиной и рф, а также к прямым переговорам, почему-то Байдена с путиным, передает Reuters.

"Увидев и послушав вчерашние речи президентов США и россии, я думаю, что они бы оказали человечеству услугу, пообщаясь друг с другом", — сказал Сийярто.

Однако, несмотря на это, Венгрия все же подписала совместное заявление Бухарестской девятки, подтверждающее поддержку Украины.

О чем идет речь в совместном заявлении

В совместном заявлении Бухарестская девятка подчеркнула, что она привержена увеличению военного присутствия НАТО на своих территориях для сдерживания москвы.

Бухарестская девятка в Варшаве

"россия является наиболее значимой и прямой угрозой безопасности союзников", — говорится в заявлении.

Девятка признала, что Украина реализует свое законное право на защиту от российской агрессии, чтобы восстановить полный контроль над своей территорией.

"Мы будем продолжать поддерживать усилия Украины, пока это будет необходимо", — отметили в декларации.

Главные месседжи лидеров

Одной из главных тем обсуждения стало увеличение помощи Украине. Кроме того, президент США пообещал приверженность защите членов НАТО и предупредил, что на кону в войне с россией стоит не только будущее Украины.

Вот основные моменты из его выступления:

"Обязательства США перед НАТО абсолютно четкие. Статья 5 — это священное обязательство, которое Соединенные Штаты взяли на себя. Мы будем защищать буквально каждый дюйм НАТО";

Владимир Путин совершил "большую ошибку", объявив о прекращении участия россии в "ядерном соглашении";

США будут продолжать поддерживать Украину, когда она защищает свою свободу;

"Ирония заключается в том, что в одном из последних моих разговоров с нашим другом в россии (путиным, — ред.) я сказал: "Вы продолжаете требовать финляндизации НАТО, вы получите нотизацию Финляндии. Ну что ж, это произошло".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс должен "разорвать замкнутый круг российской агрессии" :

Через год после начала российского вторжения в Украину президент Владимир Путин и не собирается заключать мир – наоборот, он готовится к новой войне;

Неизвестно, когда закончится эта война, но, наконец, когда-то она закончится. Надо сделать так, чтобы эта история не повторилась

Президент Румынии Клаус Йоганнес также сделал жесткое заявление о необходимости прекращения российской агрессии сейчас и в будущем:

"Чтобы убедиться, что эта жестокая война против Украины является последним актом россии, мы должны быть решительными в сдерживании дальнейшей агрессии и сворачивании текущей", — заявил он.

Как сообщал Телеграф, во вторник, 21 февраля, Джо Байден публично выступил в центре Варшавы. В своей речи он подчеркнул, что защита свободы – длительный процесс и впереди Украину ждут тяжелые времена.