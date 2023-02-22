Підтримка України попри вибрики Угорщини: головне про саміт Бухарестської дев’ятки

Розповідаємо, про що говорили на саміті країн східного кордону НАТО

Президент США Джо Байден після свого історичного візиту у Київ поїхав у Варшаву, де взяв участь у зустрічі Бухарестської дев’ятки. Саміт зібрався на тлі занепокоєння щодо підривної діяльності кремля у Молдові та завершився фразою Байдена про намір захищати "кожен дюйм НАТО".

Що таке Бухарестська дев'ятка

Бухарестська дев’ятка є ініціативою, започаткованою у 2015 році президентами Румунії Клаусом Йоганнісом і Польщі Анджеєм Дудою.

До групи входять країни Європи східного флангу НАТО:

Болгарія,

Угорщина,

Естонія,

Литва,

Латвія,

Польща,

Румунія,

Словаччина,

Чехія.

Ініціатива має на меті посилити співпрацю для підтримки цілей альянсу щодо покращення безпеки та стабільності між Балтійським і Чорним морями.

Вибрики Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не з’явився на зустріч з Джо Байденом та іншими лідерами Бухарестської дев’ятки. Натомість країну представляла президент країни Каталін Новак.

Президент Угорщини Каталін Новак

Перед зустріччю голова МЗС Угорщини Петер Сійярто закликав до припинення вогню та мирних переговорів між Україною і рф, а також до прямих переговорів, чомусь Байдена з путіним, передає Reuters.

"Побачивши та послухавши вчорашні промови президентів США та росії, я думаю, що вони зробили б людству послугу, спілкуючись один з одним", — сказав Сійярто.

Проте не дивлячись на це Угорщина все ж підписала спільну заяву Бухарестської дев'ятки, яка підтвердила свою підтримку України.

Про що йдеться у спільній заяві

У спільній заяві Бухарестська дев'ятка наголосила, що вони віддані збільшенню військової присутності НАТО на своїх територіях для стримування москви.

Бухарестська дев'ятка у Варшаві

"Росія є найбільш значною і прямою загрозою безпеці союзників", — йдеться в заяві.

Дев’ятка визнала, що Україна реалізує своє законне право на захист від російської агресії, щоб відновити повний контроль над своєю територією.

"Ми продовжуватимемо підтримувати зусилля України, поки це буде необхідно", — зазначили в декларації.

Головні меседжі лідерів

Однією з головних тем обговорення стало збільшення допомоги Україні. Окрім того, президент США пообіцяв відданість захисту членів НАТО та попередив, що на кону у війні з росією стоїть не лише майбутнє України.

Ось основні моменти з його виступу:

"Зобов'язання США перед НАТО абсолютно чіткі. Стаття 5 — це священне зобов'язання, яке Сполучені Штати взяли на себе. Ми будемо захищати буквально кожен дюйм НАТО";

володимир путін зробив "велику помилку", оголосивши про припинення участі росії в "ядерній угоді";

США продовжуватимуть підтримувати Україну, коли вона захищає свою свободу;

"Іронія полягає в тому, що в одній з останніх моїх розмов із нашим другом у росії (путіним, — ред.) я сказав: "Ви продовжуєте вимагати фінляндизації НАТО, ви отримаєте натозацію Фінляндії. Ну що ж, це сталося".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс має "розірвати замкнене коло російської агресії":

Через рік після початку російського вторгнення в Україну президент володимир путін і не збирається укладати мир – навпаки, він готується до нової війни;

Невідомо, коли закінчиться ця війна, але врешті колись же вона закінчиться. Потрібно зробити так, щоб ця історія не повторилась

Президент Румунії Клаус Йоганніс також зробив жорстку заяву щодо необхідності припинення російської агресії зараз і в майбутньому:

"Щоб переконатися, що ця жорстока війна проти України є останнім актом росії, ми повинні бути рішучими у стримуванні подальшої агресії та згортанні поточної", — заявив він.

Як повідомляв "Телеграф", у вівторок, 21 лютого, Джо Байден публічно виступив у центрі Варшави. У своїй промові він підкреслив, що захист свободи – тривалий процес і попереду на Україну чекають важкі часи.