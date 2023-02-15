Після заяв Угорщини про "звірства" в Україні: Рада Європи звернеться до Венеціанської комісії

Рішення буде готове до початку червня

Після того, як глава МЗС Угорщини Петер Сійярто відвідав Білорусь, він знову згадав про нібито утиск прав угорців, які живуть в Україні. Він повідомив, що Рада Європи ухвалила рішення звернутися до Венеціанської комісії після заяви Угорщини про утиск національних меншин у нашій країні.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"З угорсько-румунської ініціативи Парламентська Асамблея Ради Європи звернулася до Венеціанського комітету з питань прав меншин в Україні. Голова комітету повідомив, що рішення буде готове до початку червня!", — пише Сійярто.

За його словами, Угорщіна незадоволена новим законом про нацменшини в Україні, який, як вона заявляє, підтверджує ліквідацію шкіл для меншин та можливість вивчення їхніх мов.

"Коли по сусідству спалахнула війна, ми вирішили не згадувати випадок порушення прав національних спільнот. На жаль, в Україні нещодавно прийнято новий закон, який ще більше обмежує права меншості. Захист прав та покращення становища угорської громади на Закарпатті сьогодні на порядку денному Страсбурзьких переговорів<… >Сьогодні для захисту прав угорців у Закарпатті доводиться сісти за стіл з генеральним секретарем Марією Пейчинович, тому що якщо ми отримуємо новини про дедалі більші звірства і правову ситуацію, що погіршується, ми повинні діяти на всіх форумах", — заявив угорський глава МЗС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Угорщини поставила Україні умову для вступу до ЄС. За її словами, уряд нашої країни має гарантувати права національних меншин на своїй території.

Також ми повідомляли про те, що Будапешт знайшов "звірства проти угорців" на Закарпатті.