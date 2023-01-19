Будапешт знайшов "звірства проти угорців" на Закарпатті: подробиці

В Угорщині обурені зняттям прапорів

В Угорщині, представники якої часто відзначалися скандальними заявами щодо України, зажадали від влади нашої країни припинити "звірства" проти етнічних угорців на Закарпатті. Словом "звірства" там називають новину у місцевих ЗМІ про зняття прапорів Угорщини із будівель у Мукачеві.

Держсекретар з питань двосторонніх відносин в угорському МЗС Тамаш Менцер на своїй сторінці у Facebook виступив із закликами до українського уряду. У своєму посту він посилається на новину в угорському виданні Index, у якій зазначається, що "посилаючись на недавній указ, українська поліція зняла угорські прапори з кількох державних установ. А директор середньої школи імені Ференца Ракоці одразу отримав звільнення без пояснення причин. Угорські національні прапори також було знято з державних установ кількох угорських сіл та міст Мукачівського району на Закарпатті".

У зв’язку з усім вищесказаним політик заявив, що такі дії "спрямовані проти угорців" є неприйнятними. Він зазначив, що такі інциденти були помічені лише в районі Мукачева та висловив сподівання, що вони не повторяться на інших територіях Закарпаття.

"Закликаємо місцевих лідерів негайно припинити звірства проти угорців! Закликаємо національних лідерів України негайно зробити все можливе для зняття антиугорських рішень та відновлення колишнього статусу. Ми очікуємо, що українські лідери зроблять усе можливе для збереження стабільності на Закарпатті, незважаючи на війну", — пише Менцер.

Також, за його словами, якщо Україна хоче стати членом Євросоюзу, "постійні та систематичні цькування та позбавлення прав національної спільноти" неприпустимі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українку було шоковано, включивши радіо на Закарпатті.