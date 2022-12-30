Українка була шокована, увімкнувши радіо на Закарпатті: "Як вам така інформполітика?"

Поблизу Мукачевого українка не знайшла жодної української станції

Незважаючи на війну, що триває в Україні, досі існують проблеми з інформаційною політикою. Такого висновку дійшла українка, просто включивши радіо на Закарпатті.

Так, за словами експерта Центру політичного консалтингу Уляни Стельмашової, коли вона їхала автомобілем поблизу Мукачева (Закарпатська область), то, на її подив, під час прослуховування радіо вона не змогла знайти жодної української радіостанції.

Натомість ефір заполонили європейські станції. Таку ситуацію експерт вважає неприйнятною, тим більше у країні, що воює.

"Як вам така інформаційна політика, друзі?Це Закарпаття. Біля Мукачева при пошуку радіостанцій мені не випало жодне українське радіо. Послухайте це.…Війна ішла одинадцятий місяць", — зазначила Стельмашова.

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