Украинка была шокирована, включив радио на Закарпатье: "Как вам такая информполитика?"

Близ Мукачево украинка не нашла ни одной украинской станции

Не смотря на продолжающуюся войну в Украине до сих пор существуют проблемы с информационной политикой. К такому выводу пришла украинка, просто включив радио на Закарпатье.

Так, по словам эксперта Центра политического консалтинга Ульяны Стельмашовой, когда она ехала на автомобиле близ Мукачево (Закарпатская область), то, к её удивлению, во время прослушивания радио она не смогла найти ни одной украинской радиостанции.

Вместо этого эфир заполонили европейские станции. Такую ситуацию эксперт считает неприемлемой, тем более в воюющей стране.

"Как вам такая информационная политика, друзья? Это Закарпатье. Возле Мукачево при поиске радиостанций мне не выпало ни одно украинское радио. Слушайте это.…Война шла одиннадцатый месяц", — отметила Стельмашова.

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