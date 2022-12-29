"Вы будете удивлены": Ермак сделал заявление о победе Украины

Украина делает все возможное, чтобы приблизить поражение россии в войне

Война в Украине длится десять месяцев или 309 дней. Утром 29 декабря россияне вновь выпустили по мирным украинским городам десятки ракет и дронов, большинство из которых сбили ПВО.

Андрей Ермак в интервью Наталье Мосейчук поделился своим видением окончания войны и рассказал, когда же наступит долгожданный мир.

По словам главы Офиса президента, запах победы уже витает в воздухе, несмотря на попытки врага захватить новые территории. Однако о полном прекращении боевых действий и о полноценной победе говорить еще рано.

"Вы будете удивлены, я считаю, что ощущение победы уже начинает витать в воздухе. Когда (война закончится — прим.ред.) — я не знаю, мы все делаем для того, чтобы произошло это как можно скорее. Но ощущение победы уже есть", — сказал Андрей Ермак.

Также он подчеркнул, что это должна быть полная победа, имея в виду выход на границы Украины 1991 года и избавление территории от российских солдат. Глава ОП уверен, что победа начинается именно с ощущения — сначала приходит это чувство, а после наступает и она сама.

Ранее мы рассказывали о том, зачем Андрей Ермак использует ребусы, когда сообщает о важных новостях. Сам глава ОП уверен, что важно давать людям надежду.