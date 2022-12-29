Укр

Просто написать неинтересно: Ермак объяснил свои ребусы в соцсетях

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Автор
Андрей Ермак рассказал про свои ребусы, кто их пишет, и почему они могут выходить среди ночи Новость обновлена 29 декабря 2022, 15:35
Андрей Ермак рассказал про свои ребусы, кто их пишет, и почему они могут выходить среди ночи. Фото telegraf.com.ua

Оказывается, загадки главы ОП преследуют сразу несколько целей

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак известен на всю страну не только своим влиянием, однако и манерой ведения социальных сетей, в частности, ребусами из эмодзи.

В интервью Наталье Мосийчук он объяснил, почему выбрал именно такую манеру передачи сообщений и не пишет их привычным текстом.

Ермак рассказал, что ему помогают составлять сообщения из смайликов, однако он и сам лично этим занимается. Кстати, так глава ОП прокомментировал ракетный обстрел Украины 29.12.2022:

По его словам, часто ему звонят знакомые и просят объяснить смысл каких-то сообщений, однако просто открывать тайну, — "неинтересно".

"Важно давать людям надежду. Очень важно даже к очень серьезным вещам относиться с позитивом. Кроме того, все мы когда-то были фанатами ребусов. Мне кажется, что это дает какой-то позитивный толчок. Тем более, что всегда, когда я это делаю, это связано с приятными новостями и событиями, которые вызовут только позитив", — подчеркивает Ермак.

Также глава ОП объяснил, почему часто публикует сообщения среди ночи, когда большинство подписчиков спит, — чтобы не пропустить анонс важных событий, которые часто привязаны к иностранным партнерам, живущим в другом часовом поясе.

Стоит заметить, что благодаря своим загадкам Ермак уже занял целую нишу украинских мемов, — каждый новый ребус вызывает шквал шуток с догадками, что он мог значить, и как выглядит клавиатура Ермака (вдруг на ней и правда нет других символов, кроме эмодзи).

Мемы про Ермака, его ребусы и клавиатуру
Так, по мнению некоторых украинцев, выглядит клавиатура Ермака
Мемы про Ермака, его ребусы и клавиатуру
Ермак ребус и клавиатура мемы
Ермак пишет ребус мемы

Как сообщал "Телеграф", последняя загадка Ермака на удивление была текстовой, не в смайликах.

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#Загадки #Андрей Ермак