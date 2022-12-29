Просто написать неинтересно: Ермак объяснил свои ребусы в соцсетях

Оказывается, загадки главы ОП преследуют сразу несколько целей

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак известен на всю страну не только своим влиянием, однако и манерой ведения социальных сетей, в частности, ребусами из эмодзи.

В интервью Наталье Мосийчук он объяснил, почему выбрал именно такую манеру передачи сообщений и не пишет их привычным текстом.

Ермак рассказал, что ему помогают составлять сообщения из смайликов, однако он и сам лично этим занимается. Кстати, так глава ОП прокомментировал ракетный обстрел Украины 29.12.2022:

По его словам, часто ему звонят знакомые и просят объяснить смысл каких-то сообщений, однако просто открывать тайну, — "неинтересно".

"Важно давать людям надежду. Очень важно даже к очень серьезным вещам относиться с позитивом. Кроме того, все мы когда-то были фанатами ребусов. Мне кажется, что это дает какой-то позитивный толчок. Тем более, что всегда, когда я это делаю, это связано с приятными новостями и событиями, которые вызовут только позитив", — подчеркивает Ермак.

Также глава ОП объяснил, почему часто публикует сообщения среди ночи, когда большинство подписчиков спит, — чтобы не пропустить анонс важных событий, которые часто привязаны к иностранным партнерам, живущим в другом часовом поясе.

Стоит заметить, что благодаря своим загадкам Ермак уже занял целую нишу украинских мемов, — каждый новый ребус вызывает шквал шуток с догадками, что он мог значить, и как выглядит клавиатура Ермака (вдруг на ней и правда нет других символов, кроме эмодзи).

Так, по мнению некоторых украинцев, выглядит клавиатура Ермака

Как сообщал "Телеграф", последняя загадка Ермака на удивление была текстовой, не в смайликах.