Просто написати нецікаво: Єрмак пояснив свої ребуси у соцмережах

Виявляється, загадки голови ОП переслідують відразу кілька цілей

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відомий на всю країну не лише своїм впливом, а й манерою ведення соціальних мереж, зокрема, ребусами з емодзі.

В інтерв’ю Наталії Мосійчук він пояснив, чому вибрав саме таку манеру передачі повідомлень та не пише їх звичним текстом.

Єрмак розповів, що йому допомагають складати повідомлення із смайликів, проте він і сам особисто цим займається. До речі, ось так голова ОП прокоментував ракетний обстріл України 29.12.2022:

За його словами, часто йому дзвонять знайомі та просять пояснити зміст якихось повідомлень, проте просто відкривати таємницю, — "нецікаво".

"Важливо давати людям надію. Дуже важливо навіть до дуже серйозних речей ставитися з позитивом. Крім того, всі ми колись були фанатами ребусів. Мені здається, що це дає якийсь позитивний поштовх. Тим більше, що завжди, коли я це роблю, це пов’язано з приємними новинами та подіями, які викличуть лише позитив”, — наголошує Єрмак.

Також голова ОП пояснив, чому часто публікує повідомлення серед ночі, коли більшість підписників спить, — щоб не пропустити анонс важливих подій, які часто прив’язані до іноземних партнерів, які живуть в іншому часовому поясі.

Варто зауважити, що завдяки своїм загадкам Єрмак уже зайняв цілу нішу українських мемів, — кожен новий ребус викликає шквал жартів із здогадами, що він міг означати, і як виглядає клавіатура Єрмака (ну а раптом на ній справді немає інших символів, окрім емодзі?).

Так, на думку деяких українців, виглядає клавіатура Єрмака

Як повідомляв "Телеграф", остання загадка Єрмака на подив була текстовою, не в смайликах.