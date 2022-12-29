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Просто написати нецікаво: Єрмак пояснив свої ребуси у соцмережах

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Автор
Андрій Єрмак розповів про свої ребуси, хто їх пише, і чому вони можуть виходити серед ночі Новина оновлена 29 грудня 2022, 15:35
Андрій Єрмак розповів про свої ребуси, хто їх пише, і чому вони можуть виходити серед ночі. Фото telegraf.com.ua

Виявляється, загадки голови ОП переслідують відразу кілька цілей

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відомий на всю країну не лише своїм впливом, а й манерою ведення соціальних мереж, зокрема, ребусами з емодзі.

В інтерв’ю Наталії Мосійчук він пояснив, чому вибрав саме таку манеру передачі повідомлень та не пише їх звичним текстом.

Єрмак розповів, що йому допомагають складати повідомлення із смайликів, проте він і сам особисто цим займається. До речі, ось так голова ОП прокоментував ракетний обстріл України 29.12.2022:

За його словами, часто йому дзвонять знайомі та просять пояснити зміст якихось повідомлень, проте просто відкривати таємницю, — "нецікаво".

"Важливо давати людям надію. Дуже важливо навіть до дуже серйозних речей ставитися з позитивом. Крім того, всі ми колись були фанатами ребусів. Мені здається, що це дає якийсь позитивний поштовх. Тим більше, що завжди, коли я це роблю, це пов’язано з приємними новинами та подіями, які викличуть лише позитив”, — наголошує Єрмак.

Також голова ОП пояснив, чому часто публікує повідомлення серед ночі, коли більшість підписників спить, — щоб не пропустити анонс важливих подій, які часто прив’язані до іноземних партнерів, які живуть в іншому часовому поясі.

Варто зауважити, що завдяки своїм загадкам Єрмак уже зайняв цілу нішу українських мемів, — кожен новий ребус викликає шквал жартів із здогадами, що він міг означати, і як виглядає клавіатура Єрмака (ну а раптом на ній справді немає інших символів, окрім емодзі?).

Меми про Єрмака, його ребуси та клавіатуру
Так, на думку деяких українців, виглядає клавіатура Єрмака
Меми про Єрмака, його ребуси та клавіатуру
Єрмак ребус та клавіатура меми
Єрмак пише ребус меми

Як повідомляв "Телеграф", остання загадка Єрмака на подив була текстовою, не в смайликах.

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#Загадки #Андрій Єрмак