"Ви будете здивовані": Єрмак зробив заяву про перемогу України

Україна робить все можливе, щоб наблизити поразку росії у війні

Війна в Україні триває десять місяців, або 309 днів. Вранці 29 грудня росіяни знову випустили мирними українськими містами десятки ракет і дронів, більшість з яких збили ППО.

Андрій Єрмак в інтерв’ю Наталі Мосейчук поділився своїм баченням закінчення війни та розповів, коли ж настане довгоочікуваний мир.

За словами глави Офісу президента, запах перемоги вже витає у повітрі, незважаючи на спроби ворога захопити нові території. Однак про повне припинення бойових дій та повноцінну перемогу говорити ще зарано.

"Ви будете здивовані, я вважаю, що відчуття перемоги вже починає витати в повітрі. Коли (війна закінчиться — прим.ред.) — я не знаю, ми все робимо для того, щоб це сталося якнайшвидше. Але відчуття перемоги вже є ", — сказав Андрій Єрмак.

Також він наголосив, що це має бути повна перемога, маючи на увазі вихід на кордони України 1991 року та очищення території від російських солдатів. Глава ОП упевнений, що перемога починається саме з відчуття — спочатку приходить це почуття, а потім настає і вона сама.

Раніше ми розповідали про те, навіщо Андрій Єрмак використовує ребуси, коли повідомляє про важливі новини. Сам очільник ОП упевнений, що важливо давати людям надію.