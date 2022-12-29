“Ситуация требует перемен”: экономист о скандальной проверке магазинов Rozetka

Налоговая служба постоянными проверками во время войны подрывает доверие к государству

Магазины Rozetka на время отключений света работают как пункты несокрушимости — каждый желающий может согреться или зарядить свои гаджеты. Однако участились и проверки заведений — с начала года 98 визитов налоговых инспекторов.

Подробностями поделился старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

По словам сооснователя и совладельца интернет-магазина Rozetka Владислава Чечеткина, часть этих проверок прошли корректно, а часть — с точностью наоборот. В отделения, где во время блэкаутов грелись люди, неоднократно врывались налоговики в костюмах "спецназовцев" и кричали, чтобы все оставались на местах. Они блокировали работу магазина, угрожали сотрудникам и требовали документы абсолютно на все, включая дизель- генераторы и горючее для них. Результат проверок — штрафы до 51 тысячи гривен, которые руководство Rozetka оспаривает в суде.

Владельцы интернет-магазина поставили себе цель добиться последствий для налоговиков, которые превысили свои полномочия. Но по подсчетам совладельца, лаже если магазин оплатит все эти штрафы, то один день работы каждого налоговика, привлеченного к этим проверкам, принесет государству всего 500 грн.

"А сколько этот цирк стоил затрат времени работников "Розетки", сколько еще потратят времени судьи и представители ГНС в обжалованиях", — поинтересовался Юрий Гайдай.

Он нашел лишь два объяснения этим "ковровым проверкам", которые устраивают бизнесу с многомиллиардными оборотами налоговики за формальные нарушения:

либо ответственные налоговики профессионально непригодны

либо они не способны оценить риски и кошмарят добропорядочный бизнес. То есть опять же они профессионально непригодны.

"Замечу, Владислав – образец ответственного владельца бизнеса. В недавнем интервью он говорил, что абсолютное большинство в стране понимает, что сейчас не платить налоги – преступление против государства. Это уже не мелкие игры, а вопросы чести бизнеса", — отметил старший экономист Центра экономической стратегии.

Владельцы Rozetka не выпрашивают льгот у государства, не жалуются на высокую налоговую нагрузку, а в добавок еще и регулярно помогают ВСУ, считая это не благотворительностью, а совместной работой на победу.

Ситуацию с работой ГНС и администрированием налогов нужно менять уже немедленно, уверен специалист. Желание выполнить квартальные планы любо ценой, которое перешло в наследство от СССР, оборачивается долгосрочным ущербом экономическому росту и подрывом доверия к государству. Такие действия являются преступлением во время войны, подчеркнул Юрий Гайдай.

"Ситуация требует перемен. Повторюсь, общество и бизнес повзрослели, а ГНС осталась в эпохе Клименко. Хотя и не администрирует больше сеть конвертов и не заносит вверх Вредителей в ГНС нужно унимать. ГНС должна стать сервисной службой, а не репрессивной. Не дожидаясь даже налоговой реформы", — подытожил эксперт.

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