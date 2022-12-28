Масовані обстріли енергосистеми: Марченко розповів, яких фінансових втрат зазнала Україна

Руйнування енергетичної системи впливає на український бізнес

Протягом трьох місяців російські окупанти завдають масованих ударів по енергосистемі України, у зв’язку з чим наша країна зазнає ще й фінансових втрат.

Прямі кошти на відновлення енергетичної інфраструктури виділяли через Резервний фонд. Проте, порівняно з масштабами руйнування, суми виявилися незначними. Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

"Питання не в тому, чи є кошти, чи ні. Це досить специфічна потреба, яка передбачає певний час для її задоволення. Навіть наявність коштів не дасть нам трансформаторів, які були знищені. Якби була потреба лише в грошах, я думаю, ми закрили б це питання швидше", — сказав Марченко.

За його словами, руйнування енергетичної системи впливає на український бізнес. Однак масштаби поки що складно оцінити. За оцінками Нацбанку України, вони варіюються наступного року від втрат впливу на ВВП від 2,8 до 10%.

"Я волію ґрунтуватися на цих оцінках. У будь-якому випадку це втрата певних доходів бюджету. Є ще втрати від пільг із ПДВ, зокрема, за рахунок необхідності ввезення генераторів, але там сума незначна", — додав міністр.

Марченко також зазначив, що держава надає допомогу енергетичній компанії "Укренерго" для залучення кредитування під оновлення інфраструктури, забезпечення потреб критичної інфраструктури. Однак із приватними компаніями питання складніше.

"Якщо ви власник і ви цю інфраструктуру використовували та амортизували, зменшуючи податки на попередні періоди років, то ви можете знайти шляхи інвестицій на відновлення цієї інфраструктури", — пояснив Сергій Марченко.

Міністр додав, що держава може знайти шляхи, як допомогти ці кошти інвестувати. Однак це не означає, що держава має надавати нетто підтримку бізнесу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росія може готуватися до нової атаки на українські міста. Але цього разу вона може різнитися від тих, які загарбники влаштовували раніше, і не виключено, що це не буде масований удар.