"Ситуація вимагає змін": економіст про скандальну перевірку магазинів Rozetka

Податкова служба постійними перевірками під час війни підриває довіру до держави

Магазини Rozetka на час відключень світла працюють як пункти незламності — кожен бажаючий може зігрітися або зарядити свої гаджети. Проте почастішали й перевірки закладів – з початку року 98 візитів податкових інспекторів.

Подробицями поділився старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.

За словами співзасновника та співвласника інтернет-магазину Rozetka Владислава Чечоткіна, частина цих перевірок пройшла коректно, а частина — з точністю навпаки. У відділення, де під час блекаутів грілися люди, неодноразово вривалися податківці у костюмах "спецназівців" та кричали, щоб усі залишалися на місцях. Вони блокували роботу магазину, погрожували співробітникам та вимагали документи абсолютно на все, включаючи дизель-генератори та пальне для них. Результат перевірок – штрафи до 51 тисячі гривень, які керівництво Rozetka оскаржує у суді.

Власники інтернет-магазину поставили собі за мету досягти наслідків для податківців, які перевищили свої повноваження. Але за підрахунками співвласника, якщо магазин сплатить усі ці штрафи, то один день роботи кожного податківця, залученого до цих перевірок, принесе державі всього 500 грн.

"А скільки цей цирк коштував витрати часу працівників "Розетки", скільки ще витратить часу суддів та представників ДПС в оскарженнях", — поцікавився Юрій Гайдай.

Він знайшов лише два пояснення цим "килимовим перевіркам", які влаштовують бізнесу з багатомільярдними оборотами податківці за формальні порушення:

або відповідальні податківці професійно непридатні

або вони не здатні оцінити ризики і кошмарять добропорядний бізнес. Тобто знову ж таки вони професійно непридатні.

"Зауважу, Владислав – зразок відповідального власника бізнесу. У недавньому інтерв’ю він говорив, що абсолютна більшість у країні розуміє, що зараз не сплачувати податки – злочин проти держави. Це вже не дрібні ігри, а питання честі бізнесу", — зазначив старший економіст Центру економічної стратегії.

Власники Rozetka не випрошують пільг у держави, не скаржаться на високе податкове навантаження, а на додаток ще й регулярно допомагають ЗСУ, вважаючи це не благодійністю, а спільною роботою на перемогу.

Ситуацію з роботою ДПС та адмініструванням податків треба міняти вже негайно, упевнений фахівець. Бажання виконати квартальні плани за будь-яку ціну, що перейшло у спадок від СРСР, обертається довгостроковою шкодою економічному зростанню та підривом довіри до держави. Такі дії є злочином під час війни, наголосив Юрій Гайдай.

"Ситуація вимагає змін. Повторюся, суспільство та бізнес подорослішали, а ДПС залишилася в епосі Клименка. Хоча і не адмініструє більше мережу конвертів і не заносить нагору. Шкідників у ДПС треба вгамовувати. ДПС має стати сервісною службою, а не репресивною. Не чекаючи навіть податкової реформи", — підсумував експерт.

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