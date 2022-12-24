Повна діджиталізація: Гетманцев анонсував зміни в податковій системі в 2023 році

План для обговорення обіцяють представити вже скоро

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який нещодавно зробив звернення до податківців і бізнесу з приводу корупції, розповів детальніше про реформу діджиталізації, над якою наразі працює Державна податкова служба. Вже на наступний рік готується план повного переведення податкової на "електронні рейки".

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі. За його словами, зокрема, з'явиться е-акциз, за яким товар рухатиметься під QR-кодом від виробника до постачальника, і е-аудит, завдяки якому платник може перевірити декларацію через ПЗ податкової, встановити ризики та виправити їх. Таким чином ДПС не пред'явить ризиків і не буде здійснювати виїзні перевірки. Крім того, Гетманцев анонсував й інші оновлення.

"Передзаповнення податкової декларації за платників фізосіб, в тому числі ФОП-ів, податковою; смарт-фоп або повне адміністрування податків за фопа банком за його бажанням (законопроект Железняка); оновлений кол-цент, колбеки платникам, FAQ, контроль якості — все те, що ви бачите у найсучасніших великих компаніях; оновлення UX електронного кабінету; інтерактивна навчальна база для платників та податківців", — йдеться в повідомленні.

До того ж відбудеться оновлення системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків з урахуванням концентрації на ризикових операціях, а відшкодування ПДВ здійснюватимуться протягом тижня з момента подачі заявки. Додатково Гетманцев повідомив, що буде значне розширення можливостей синхронізації кабінету платника податків зі сторонніми сервісами та банками, а також легалізація віртуальних активів, криптовалют.

Голова Комітету зазначив, що скоро буде представлений план для детального обговорення. Окремо він подякув міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову за співпрацю.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Данило Гетманцев розповів, скільки коштів втрачає Україна на митниці.