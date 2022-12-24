Полная диджитализация: Гетманцев анонсировал изменения в налоговой системе в 2023 году

План для обсуждения обещают представить уже скоро

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, недавно сделавший обращение к налоговикам и бизнесу по поводу коррупции, рассказал подробнее о реформе диджитализации, над которой сейчас работает Государственная налоговая служба. Уже на следующий год готовится план полного перевода налоговой на "электронные рельсы".

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, в частности, появится е-акциз, по которому товар будет двигаться под QR-кодом от производителя к поставщику, и е-аудит, благодаря которому плательщик может проверить декларацию через налоговое ПО, установить риски и исправить их. Таким образом, ГНС не предъявит рисков и не будет осуществлять выездные проверки. Кроме того, Гетманцев анонсировал и другие обновления.

"Предзаполнение налоговой декларации за плательщиков физлиц, в том числе ФОП-ов, налоговой; смарт-ФОП или полное администрирование налогов по ФОП банком по его желанию (законопроект Железняка); обновленный кол-цент, колбеки плательщикам, FAQ, контроль качества — все то, что вы видите в самых современных крупных компаниях; обновление UX электронного кабинета; интерактивная обучающая база для плательщиков и налоговиков", — говорится в сообщении.

К тому же, состоится обновление системы мониторинга критериев оценки рисков с учетом концентрации на рисковых операциях, а возмещение НДС будет осуществляться в течение недели с момента подачи заявки. Дополнительно Гетманцев сообщил, что будут значительно расширяться возможности синхронизации кабинета налогоплательщика с посторонними сервисами и банками, а также легализируют виртуальные активы, криптовалюты.

Глава Комитета отметил, что скоро будет представлен план для детального обсуждения. Отдельно он поблагодарил министра цифровой трансформации Михаила Федорова за сотрудничество.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Даниил Гетманцев рассказал, сколько средств теряет Украина на таможне.