В Україні хочуть запровадити податок на зняття готівки: подробиці

Підакцизний товар не можна буде купити за готівку

В Україні діятиме додатковий податок на зняття готівки, який буде запроваджено після поновлення концепції податкової реформи (10-10-10). Займається нею заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма. Це стане частиною податкової реформи, яку в Україні хочуть запровадити у 2023 році.

Пропозиція про додатковий податок при знятті найбільш спірна, йдеться у матеріалі "Економічної правди".

Основною метою додаткової комісії є боротьба з тіньовою економікою та схемами щодо ухилення від оподаткування. Автори концепції впевнені, що оподаткування готівки має підвищити вартість скруток із ПДВ, виплат зарплат у конвертах, тіньового працевлаштування та інших нелегальних схем.

Як працюватиме податок на готівку

При знятті готівки у банкоматі чи касі списуватиметься податок. Наприклад, ви хочете зняти 100 грн. З вашого рахунку спишуть ці 100 гривень та податок.

Навколо цієї ідеї ще точаться дискусії, тому остаточний розмір ставки наразі невідомий. За словами джерел в ОП, вона буде меншою за 10%.

Коли заробить податок на готівку

Але поки що не відомо, чи цей податок увійде до фінального законопроекту. Долю його вирішать остаточні ставки ПДВ та ПДФО, які авторам законопроекту належить відстоювати під час дискусії з міжнародними партнерами.

"Однак майже напевно у податковій реформі будуть інші обмеження на готівкові розрахунки. Серед них — заборона на зняття готівки юридичними особами та заборона продажу за готівку підакцизної продукції", — зазначають експерти.

Зазначається, що обмеження та податок на готівку буде запроваджено лише після того, як в Україні стабілізується ситуація з безготівковими розрахунками (припиняться блекаути та перебої зі зв’язком).

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