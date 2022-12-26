В Украине хотят ввести налог на снятие налички: подробности

Подакцизный товар нельзя будет купить за наличные

В Украине будет действовать дополнительный налог на снятие наличных средств, который будет введен после обновления концепции налоговой реформы (10-10-10). Курирует ее заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма. Это станет частью налоговой реформы, которую в Украине хотят внедрить в 2023 году.

Предложение о дополнительном налоге при снятии наиболее спорное, говорится в материале "Экономической правды".

Основной целью дополнительной комиссии является борьба с теневой экономикой и схемами по уклонению от налогообложения. Авторы концепции уверены, что налогообложение наличных должно повысить стоимость скруток с НДС, выплаты зарплат в конвертах, теневого трудоустройства и других нелегальных схем.

Как будет работать налог на наличные деньги

При снятии наличных в банкомате или на кассе будет списываться налог. К примеру, вы хотите снять 100 грн. С ваше счета спишут эти 100 гривен и налог.

Вокруг этой идеи еще идут дискуссии, поэтому окончательный размер ставки на данный момент неизвестен. По словам источников в ОП, она будет меньше 10%.

Когда заработает налог на наличку

Но пока что не известно, войдет ли этот налог в финальный законопроект. Судьбу его решат окончательные ставки НДС и НДФЛ, которые авторам законопроекта предстоит отстаивать во время дискуссии с международными партнерами.

"Однако почти наверняка в налоговой реформе будут другие ограничения на наличные расчеты. Среди них – запрет на снятие наличных юридическими лицами и запрет продажи за наличные деньги подакцизной продукции", — отмечают эксперты.

Отмечается, что ограничения и налог на наличные средства будут введены только после того, как в Украине стабилизируется ситуация с безналичными расчетами (прекратятся блэкауты и перебои со связью).

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