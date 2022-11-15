Следует ли платить налог и пошлину за импорт генераторов – в Кабмине делом опровергли фейк россиян

Вражеский фейк помог украинцам сэкономить деньги

В начале ноября Государственная таможенная служба Украины напомнила о правилах таможенного оформления генераторов на государственной границе Украины.

Так, согласно Таможенному кодексу Украины в редакции от 01 октября 2022 года, при ввозе в Украину багажа весом не более 50 кг и стоимостью не дороже 500 евро, никаких пошлин не платится.

При преувеличении лимита начисляется уплачиваемая пошлина с 20% НДС и 10% в виде ввозной пошлины. При начислении платежей эти 30% будут собираться не с полной стоимости генератора, а только по той ее части, которая превышает лимит в 500 евро. Так если стоимость генератора 700 евро, за него придется отдать чуть больше 30% от 200 евро – 64 евро.

Впрочем, российские пропагандисты из газеты московский комсомолец распространило информацию о том, что налоговая служба Украины якобы "придумала" новый налог в 30% на ввоз генераторов из других стран. Это сообщение сразу подхватили другие российские СМИ.

На самом же деле, еще 8 ноября премьер-министр Украины Дмитрий Шмигаль во время заседания правительства заявил, что Кабинет Министров намерен принять решение об освобождении от уплаты пошлины на импорт генераторов, трансформаторов, обогревателей и других товаров, важных для прохождения текущего отопительного. сезона.

А уже 9 ноября Кабинет Министров постановлением №1260 освободил от НДС и уплаты ввозных пошлин такие товары, как электрогенераторные установки и электрические аккумуляторы.

Таким образом, правительство Украины не просто не вводило новые налоги на генераторы, но и приняло решение об освобождении от НДС и ввозной пошлины.

Между тем жителям Львова пообещали возвращать до 30 тысяч гривен при покупке генератора, но при некоторых условиях.