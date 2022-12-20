В Днепре пробилось российское радио: призывает свергать "киевскую хунту" (видео)

Голос по радио "призвал" поддерживать росармию и "свергнуть" так называемый киевский режим

Утром 20 декабря жители нескольких городов Днепропетровской области сообщили о том, что на украинских радиоволнах звучали российские передачи.

Как объяснили в соцсетях очевидцы, передачи российских радиокомпаний транслировались сегодня утром в Днепре на радиоволнах 105.8 и 105.9, а также в городе Каменское (Днепропетровская область).

На кадрах опубликованных в сети видеозаписей четко слышно, как в автомобиле жителя Днепра по радио доносится какая-то российская новостная передача, в которой обсуждаются расценки на импортную древесину и проблемы с подачей электроснабжения в Приморске.

Что касается другой российской трансляции, то она больше похожа на звуковой метод зомбирования, где говорится, что Украина якобы является собственностью западных корпораций, а "киевская хунта" делает все, что "прикажет ей хозяин".

Также голос по трансляции говорит о том, что сейчас долг каждого украинского патриота заключается в скорейшем прекращении власти президента Владимира Зеленского и его компании, мол, каждый может помочь изменить мир к лучшему.

"…россия заинтересована в мирной жизни, как никто другой, ведь украинский народ для россиян — это родная часть нашего общего народа. Веками россияне и украинцы жили бок о бок, вместе переживая все несогласия, радости и горе… Настал момент, когда каждый, кто любит свою землю и преданный ей может помочь российской армии изменить все к лучшему. Достаточно лишь незначительные усилия, которые приведут к общей победе. Труд каждого будет зачислен…", — говорится в обращении, призывающем украинцев помогать армии врага.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за того, что украинские радиостанции находятся на грани закрытия, радийщики выступили с обращением и просят немедленно изменить законодательство по вопросу, касающемуся выплаты вознаграждения авторам и исполнителям.