Украинские радиостанции – на грани закрытия: радийщики выступили с немедленным обращением

Украинский музыкальный альянс и представители радио дискутируют над одним вопросом уже больше года

Украинские радиостанции выплачивают от 8 до 123% от дохода, в то время как в мире такой процент составляет всего 1-3. Радийщики выступили с обращением и просят немедленно изменить законодательство по вопросу, касающемуся выплаты вознаграждения авторам и исполнителям. Система, которая действует сейчас,угрожает уничтожением украинского радиовещания, говорится в открытом письме.

Как сообщает межотраслевое объединение "Радиокомитет" на своей странице в Facebook, 20 национальных и региональных радиостанций обратились в Комитет гуманитарной и информационной политики. В просьбе говорится об изменениях в ст. 20 Закона Украины "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав". Одно из основных требований – обезопасить радиовещателей от выплаты вознаграждения в размере 123% их дохода.

Следует объяснить, что собирать и распределять роялти в каждой сфере должны организации коллективного управления, в этом случае таковой является "Украинский музыкальный альянс" (УМА). Уже больше года в индустрии идет дискуссия о тарифах, радийщики и УМА не могут договориться.

Так, в открытом обращении представители украинских радиостанций озвучили следующие предложения и требования:

Основа для формирования тарифов – размер доходов каждого пользователя. При этом установить предельный максимум (процент от дохода или прибыли). Так удастся избежать злоупотреблений. Объективные и недискриминационные тарифы вознаграждения (роялти) в расширенных областях коллективного управления. Решить вопросы по аккредитации организаций коллективного управления в сферах публичного оповещения.

Дело в том, что общественный союз Украинский музыкальный альянс стремится ввести тарифы, которые представители радиостанций считают несовершенными. По их мнению, механизм выплаты процента от прибыли не соответствует рынку, объемам доходов пользователей, а также "безосновательно завышен и однозначно причинит неотвратимый ущерб отрасли радиовещания".

В сообщении отмечается, что подобная ситуация приведет к закрытию десятков радиостанций и может дать "зеленый свет" для российских онлайн-сервисов. Как отметила исполнительный директор Национальная ассоциация медиа Екатерина Мясникова, это заявление радийщиков — крик о помощи.

"Предложенная так называемым законом об эффективном коллективном управлении авторскими и смежными правами схема определения тарифов, к сожалению, не сработала. Организации, учредители которых преимущественно представляют не украинских исполнителей, а российские филиалы иностранных лейблов, не стремятся строить цивилизованные отношения, а только выжать последние соки из украинских пользователей, несмотря на последствия", — заявила Мясникова.

По ее словам, на судебное решение дискуссии надежды нет, потому что практика рассмотрения таких дел демонстрирует высокий уровень заангажированности судей.

Следует отметить, что в ЕС, Великобритании, США применяют при оплате четко определенный процент дохода от конкретной радиостанции. То, насколько отличаются условия, можно увидеть на примерах. Если Австралия, Литва и Польша платят по 1-2% от дохода, Канада, Латвия, Словения, Швейцария – 2-3%, то Украина – от 8% до 123%.

В "Радиокомитете" считают, что УМА использует "творческий" подход к определению этого процента, что может привести к уничтожению радиовещания в Украине.

"Тарифы от УМА не базируются ни на мировой, ни на существующей отечественной деловой практике, которая складывалась годами, ни на реальных финансовых показателях радиовещателей", — говорится в сообщении.

Отметим, что "Радиокомитет" — это межотраслевое объединение, в которое входят четыре крупнейших радиохолдинга Украины — группа "ТАВР", "Украинский медиа холдинг", Business Radio Group, "Люкс", рекламные агентства и, как управляющий партнер, — Независимая. ассоциация телерадиовещателей.

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