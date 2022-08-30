В Раде проголосовали за резонансный закон о СМИ: что дальше

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении контроверсионный закон о СМИ, который усилит давление на онлайн-медиа, блоггеров и платформы. За высказались 233 народных депутата. Об этом в своем телеграм-канале сообщил нардеп Борислав Береза.

"Закон о СМИ проголосован в первом чтении. За – 233. Сейчас остается 21 день на правки. Слуги дали 179 голосов. Два огрызка от ОПЗЖ дали по 12 голосов – это 24 голоса. Юля Владимировна в шутку добавила 6 голосов. За Майбах – 7, а Доверие 12. Внефракционные дали 5. Это все, что нужно знать об этом законе. Слуги, ОПЗЖ и олигархические группы. Все они неплохо обменяли свои голоса за этот законопроект по своим желаниям", — написал он.

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