У Раді проголосували за резонансний закон про ЗМІ: що далі

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні контроверсійний закон про ЗМІ, який посилить тиск на онлайн-медіа, блогерів та платформ. За висловились 233 народних депутатів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив екс-нардеп Борислав Береза.

"Закон про ЗМІ проголосований у першому читанні. За — 233. Зараз залишається 21 день на правки. Слуги дали 179 голосів. Два огризка від ОПЗЖ дали по 12 голосів — це 24 голоса. Юля Володимирівна жартовно додала 6 голосів. ЗаМайбах — 7, а Довіра 12. Позафракційні дали 5. Це все, що треба знати про цей закон. Слуги, ОПЗЖ та олігархічні групи. Всі вони непогано обміняли свої голоси за цей законопроект на свої бажання", — написав він. Наразі до повного прийняття законопроект ще має пройти, окрім стадії правок, ще друге читання.

Береза нагадав, що Голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас заявляв, що ЄС разом з Радою Європи зараз працюють над оцінкою цього законопроекту і будуть готові дати свої рекомендації до кінця вересня. Але влада вирішила не чекати на висновки Європи. "Здогадаєтесь чому? Тож намагання Банкової зачистити інформаційний простір переходить в площину практичної реалізації", — написав Береза.

Раніше нардеп від "Європейської солідарності" Володимир В’ятрович вказав, що нормами законопроекту підриваються основи вільних ЗМІ, зокрема:

скасовується ухвалена у червні конституційною більшістю парламенту заборона на трансляцію фонограм, аудіограм та кліпів російських співаків;

нівелюється перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, який упродовж 7 років є дієвим інструментом захисту України від фільмів, серіалів, концертів, гастролей за участі осіб, що підтримують російську агресію;

знижується рівень контролю за українською мовою фільмів, дозволяється практично безкарне порушення на 10% квоти на українські пісні на радіо;

робляться недієвими норми, які забороняють позитивне висвітлення органів влади держави-агресора.

Документ також критикували за те, що він надає владі дієві інструменти з "затикання рота" ЗМІ та блогерам, наближаючи політику України в галузі свободи слова до російських методів. Окрім того, він суттєво розширює повноваження Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Як повідомляв "Телеграф", це не єдиний спірний законопроект, який зараз перебуває на розгляді Верховної Ради. Так нардепи готуються повернути акцизи на пальне, через які неминуче здорожчають бензин та дизель. Також вони не полишають спроб повернути дозвіл на куріння у громадських місцях.