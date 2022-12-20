У Дніпрі пробилося російське радіо: закликає скидати "київську хунту" (відео)

Голос з радіо "закликав" підтримувати росармію та "скинути" так званий київський режим

Уранці 20 грудня, жителі кількох міст Дніпропетровської області повідомили про те, що на українських радіохвилях звучали російські передачі.

Як у соцмережах повідомили очевидці, передачі російських радіокомпаній транслювалися сьогодні зранку у Дніпрі на радіохвилях 105.8 і 105.9, а також у місті Кам'янське (Дніпропетровська область).

На кадрах відеозаписів, що були опубліковані у мережі, чітко чути, як в автомобілі жителя Дніпра з радіо доноситься якась російська новинна передача, в якій обговорюються розцінки на імпортну деревину та проблеми із подачею електропостачання у Приморську.

Що стосується іншої російської трансляції, то вона більше схожа на звуковий метод зомбування, де говориться про те, що Україна нібито є власністю західних корпорацій, а "київська хунта" робить усе, що начебто накаже їй "господар".

Також голос із трансляції говорить про те, що зараз борг кожного українського патріота полягає у найшвидшому припиненні влади президента Володимира Зеленського та його компанії, мовляв, кожен може допомогти змінити світ на краще.

"…росія зацікавлена у мирному житті, як ніхто інший, адже український народ для росіян — це рідна частина нашого спільного народу. Віками росіяни та українці жили пліч-о-пліч, разом переживаючи усі незгоди, радості та горе… Настав момент, коли кожен, хто любить свою землю та відданий їй може допомогти російській армії змінити все до найкращого. Достатньо лише незначних зусиль, які приведуть до спільної перемоги. Праця кожного буде зарахована…", — йдеться у зверненні, яке закликає українців допомагати армії ворога.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через те, що українські радіостанції перебувають на межі закриття, радійники виступили зі зверненням і просять негайно змінити законодавство у питанні, що стосується виплати винагороди авторам і виконавцям.