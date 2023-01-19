Будапешт нашел "зверства против венгров" на Закарпатье: подробности

В Венгрии возмущены снятием флагов

В Венгрии, представители которой часто отмечались скандальными заявлениями по Украине, потребовали от властей нашей страны прекратить "зверства" против этнических венгров на Закарпатье. Словом "зверства" там называют новость в местных СМИ о снятии флагов Венгрии со зданий в Мукачево.

Госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер на своей странице в Facebook выступил с призывами к украинскому правительству. В своем посте он ссылается на новость в венгерском издании Index, в которой указывается, что "ссылаясь на недавний указ, украинская полиция сняла венгерские флаги с нескольких государственных учреждений. А директор средней школы имени Ференца Ракоци в одночасье получил увольнение без объяснения причин. Венгерские национальные флаги также были сняты с государственных учреждений нескольких венгерских сел и городах Мукачевского района на Закарпатье".

В связи со всем вышесказанным политик заявил, что такие действия "направленные против венгров" являются неприемлемыми. Он отметил, что такие инциденты были замечены только в районе Мукачево и выразил надежду, что они не повторятся на других территориях Закарпатья.

"Призываем местных лидеров немедленно прекратить зверства против венгров! Призываем национальных лидеров Украины незамедлительно сделать все возможное для снятия антивенгерских решений и восстановления прежнего статуса. Мы ожидаем, что украинские лидеры сделают все возможное для сохранения стабильности в Закарпатье несмотря на войну", — пишет Менцер.

Также, по его словам, если Украина хочет стать членом Евросоюза, "постоянные и систематические травли и лишение прав национального сообщества" недопустимы.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинка была шокирована, включив радио на Закарпатье.