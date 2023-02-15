После заявлений Венгрии о "зверствах" в Украине: Совет Европы обратится в Венецианскую комиссию

Решение будет готово к началу июня

После того, как глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетил Беларусь он снова вспомнил о якобы ущемлении прав венгров, которые живут в Украине. Он сообщил, что Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию после заявления Венгрии о притеснении национальных меньшинств в нашей стране.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"По венгерско-румынской инициативе Парламентская Ассамблея Совета Европы обратилась в Венецианский комитет по вопросу прав меньшинств в Украине. Председатель комитета сообщил, что решение будет готово к началу июня!", — пишет Сийярто.

По его словам, Венгрия недовольна новым законом о нацменьшинствах в Украине, который, как она заявляет, подтверждает ликвидацию школ для меньшинств и возможность изучения их языков.

"Когда по соседству вспыхнула война, мы решили не упоминать случай нарушения прав национальных сообществ. К сожалению, в Украине недавно принят новый закон, который еще больше ограничивает права меньшинства. Защита прав и улучшение положения венгерской общины на Закарпатте сегодня в повестке Страсбургских переговоров<…>Сегодня для защиты прав венгров в Закарпатье приходится сесть за стол с генеральным секретарем Марией Пейчинович, потому что если мы получаем новости о все большем зверствах и ухудшающейся правовой ситуации, мы должны действовать на всех форумах", — заявил венгерский глава МИД.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Венгрии поставила Украине условие для вступления в ЕС. По её словам, правительство нашей страны должно гарантировать права национальных меньшинств на своей территории.

Также мы сообщали о том, что Будапешт нашел "зверства против венгров" на Закарпатье.