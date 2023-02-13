"Наша позиция четкая": глава МИД Венгрии поехал к лукашенко говорить об Украине

Сийярто уже выразил готовность к критике

Венгрия не ограничивается "палками в колеса" и явным выражением недовольства в адрес Украины. В этот раз там пошли дальше и совершили визит в государство, которое предоставляет свою территорию россии для вооруженной агрессии против нашей страны.

О своем визите в Беларусь Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отчитался в Facebook.

C диктаторским режимом лукашенко представитель Венгрии, по его словам, поехал говорить о мире.

"Война в Украине становится все более жестокой и в результате боевых действий погибает все больше людей. Теперь нужно спасать человеческие жизни, и это можно сделать только с миром. Венгрия ожидает, что все члены международного сообщества будут действовать, чтобы обеспечить немедленный мир и избежать шагов, которые могут привести к продолжению или эскалации войны", — говорит Сийярто.

Чиновник подчеркивает, что будет представлять эту мирную позицию на сегодняшних переговорах в Минске. При этом он выразил готовность к критике своего визита в Беларусь.

"Очевидно, что многие будут критиковать визит, но наша позиция четкая: каналы коммуникации должны быть открытыми. Если бы мы этого не сделали, я не смог бы сегодня донести до вас призыв к миру", — пишет глава МИД Венгрии.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Венгрии поставила Украине условие для вступления в ЕС.

Также мы сообщали о том, что украинский мэр жестко ответил на заявления Орбана по поводу земель Украины.