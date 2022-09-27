Реформа Совбеза ООН: стало известно, как быстро можно лишить россию права вето

Потенциально эффективной идеей о реальном ограничении россии с " Телеграфом "поделился политолог Виталий Бала

На сегодняшний день есть два возможных пути внедрения структурных изменений на уровне Организации Объединенных Наций для ограничения россии в ее правах, в частности, на уровне Совета Безопасности. Однако один из них может длиться долго и без 100%-ной гарантии принятия соответствующего решения.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал политолог Виталий Бала, оценивая перспективы дипломатического успеха Украины в противостоянии россии на этой международной площадке.

"Во-первых, любая международная организация имеет устав. Если какие-то решения не совпадают с уставом, то ясно, что их провести нереально. Это у нас в Украине внутри можно, несмотря на Конституцию, принимать законы, которые якобы должны действовать. Там так, безусловно, не получится. Этим россия будет пользоваться вместе со странами, которые ее поддерживают или даже с нейтральными, и которые не захотят принимать в этом участие. Поэтому с моей точки зрения, если говорить о реформировании, надо делать это согласно уставу ООН. Если нужно, следует вносить этот вопрос на Генассамблею, которая должна голосовать об определенных изменениях устава. И тогда такое решение будет реальным", — говорит он.

Во-вторых, по словам политолога, как первоочередный вариант для Украины, который может найти поддержку, о чем ранее уже заявляла представительница США в ООН, — попытаться провести решение, чтобы в Совбезе страна, являющаяся участником какого-либо конфликта, войны или другой проблемной ситуации, была бы ограничена правом налагать вето на определенный конкретный вопрос, вынесенный на рассмотрение СБ.

"Думаю, в этом смысле можно двигаться и попытаться найти для начала, скажем так, положительное решение. Все другие заявления относительно каких-то больших реформ, введения новых постоянных членов в Совбез и т.д. (мир же изменился, безусловно, надо двигаться, но такой шаг нужно подготовить) пока остаются словами. Самое главное, чтобы это было разработано и проговорено всеми странами, которые являются участниками-членами Организации Объединенных Наций. То есть это может быть непростой и длительный промежуток времени, но, конечно, определенные страны заинтересованы в том, чтобы, например, быть членами Совета Безопасности ООН. Понимаю, речь может идти условно о G7 и странах, которые не являются членами СБ или нуждаются в этом, учитывая их развитые экономики. Нужно по этому поводу разработать какие-то критерии. Или вообще отменить это право вето. Есть много разных вариантов, которые, скорее всего, будут еще обсуждаться", – отмечает политолог.

Следовательно, по его мнению, существует хорошая идея-предложение: когда определенная отдельная страна-постоянный член Совета Безопасности ООН, имеющая право вето, является участником конфликта или рассматриваемого в отношении нее вопроса, была лишена возможности блокировать решение данного коллегиального органа.

"Потому что это, наверное, самый оптимальный вариант, который можно даже быстрее, так или иначе, как минимум попытаться воплотить в жизнь", — подчеркивает Виталий Бала.

Напомним, ранее в США называли три причины, по которым так и не признали россию страной-спонсором терроризма, однако ни одна из них не выдерживает критики.

Также мы писали, что текущая сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций и потенциальная реформа Совбеза ООН не сможет кардинально изменить ситуацию в пользу Украины в противостоянии с россией и не остановит войну с рф.

В частности об этом в комментарии "Телеграфу" отмечал бывший министр иностранных дел Павел Климкин, оценивая политико-дипломатическое прекращение агрессии россии с помощью международных организаций и их инструментов.