Новая сессия Генассамблеи ООН: Климкин дал нерадостный для Украины прогноз

Бывший глава МИД Украины спрогнозировал планы по реформе Совбеза и последствия очередной сессии Генассамблеи

Текущая сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций и потенциальная реформа Совбеза ООН не сможет кардинально изменить ситуацию в пользу Украины в противостоянии с россией и не остановит войну с рф.

Такой прогноз в комментарии Телеграфу сделал бывший министр иностранных дел Павел Климкин, оценивая политико-дипломатическое прекращение агрессии россии с помощью международных организаций и их инструментов.

"Не сможет. Поскольку ООН на сегодняшний день является фактически недееспособной структурой, как и международное право, которое не может быть реализовано. Сегодняшняя ООН является организацией с уставом, который нарушают такие страны, как россия. То есть члены Совета безопасности. Таким образом, сегодня ООН может делать какие-то тактические вещи, может выполнять определенные программы. Но ничего решающего сделать не в состоянии", — подчеркнул дипломат.

По его словам, относительно реформы Совбеза ООН в части ограничений права вето, которым злоупотребляет россия, то это еще старая идея, однако в случае ее принятия, "она не будет устранять злоупотребления, поскольку говорится о том, что после применения права-вето его должны объяснить Генеральной ассамблеи".

"Это, конечно, определенное продвижение вперед, но это даже не шаг, а половина шага. Это никакое не движение вперед и никоим образом не изменит формат Совета безопасности. Это никакая не реформа, а просто, если хотите, начало дискуссии по состоянию на сегодняшний день. Не более того. Однако начало дискуссии мы тоже приветствуем", — пояснил он.

Экс-глава МИД Украины также добавил, что остановить войну по дипломатическому пути через площадку ООН не удастся, "поскольку ООН может служить только фоном".

"То есть ООН в этом никак не поможет. Организация Объединенных Наций может быть формально стороной каких-либо соглашений (в частности, по экспорту нашего зерна), может вкладываться (финансово в программы поддержки Украины, — авт. ), участвовать в переговорах, но драйвером процесса быть не может", — сказал бывший министр иностранных дел.

Напомним, ранее в США называли три причины, по которым так и не признали россию страной-спонсором терроризма, однако ни одна из них не выдерживает критики.

Перед тем Сенат США принял резолюцию и призвал Госдеп признать россию страной-спонсором терроризма, а Конгресс США начал разрабатывать критерии для этого. Однако позже, как сообщал "Телеграф", президент США Джо Байден заявлял, что россия не должна быть признана государством-спонсором терроризма.