Нова сесія Генасамблеї ООН: Клімкін дав нерадісний для України прогноз

Колишній очільник МЗС України спрогнозував плани щодо реформи Радбезу та наслідки чергової сесії Генасамблеї

Поточна сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй та потенційна реформа Радбезу ООН не зможе кардинально змінити ситуацію на користь України в протистоянні з росією та не зупинить війну з рф.

Такий прогноз в коментарі Телеграфу зробив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, оцінюючи політико-дипломатичне припинення агресії рф за допомогою міжнародних організацій та їхніх інструментів.

"Не зможе. Оскільки ООН на сьогодні є фактично структурою, яка недієздатна, як і міжнародне право, що не може бути реалізовано. Сьогоднішня ООН є організацією зі статутом, який порушують такі країни, як росія. Тобто члени Ради безпеки. Відтак сьогодні ООН може робити якісь тактичні речі, може виконувати певні програми. Але нічого вирішального зробити не в змозі", — наголосив дипломат.

За його словами, стосовно реформи Радбезу ООН в частині обмежень права вето, яким зловживає росія, то це ще стара ідея, однак у разі її ухвалення, "вона не усуватиме зловживання, оскільки говориться про те, що після застосування права-вето, воно має бути пояснене Генасамблеї".

"Це, звичайно, певне просування вперед, але це навіть не крок, а половина кроку. Це ніякий не рух вперед й ніяким чином не змінить формат Ради безпеки. Це ніяка не реформа, а просто, якщо хочете, — початок дискусії станом на сьогодні. Не більше того. Проте початок дискусії ми теж вітаємо", — пояснив він.

Ексголова МЗС України також додав, що зупинити війну дипломатичним шляхом через майданчик ООН не вдасться, "оскільки ООН може слугувати лише фоном".

"Тобто ООН в цьому ніяк не допоможе. Організація Об'єднаних Націй може бути формально стороною якихось угод (зокрема, стосовно експорту нашого зерна), може вкладатися (фінансово в програми підтримки України, — авт.), брати участь в переговорах, але драйвером процесу бути не може", — сказав колишній міністр закордонних справ.

Нагадаємо, раніше в США називали три причини, через які так і не визнали росію країною-спонсором тероризму, проте жодна з них не витримує критики.

Перед тим Сенат США прийняв резолюцію і закликав Держдеп визнати росію країною-спонсором тероризму, а Конгрес США почав розробляти критерії для цього. Однак пізніше, як повідомляв "Телеграф", президент США Джо Байден заявляв, що росія не має бути визнана державою-спонсором тероризму.