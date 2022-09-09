Радбез ООН реформують через росію? Про що заговорили у Штатах

Кремлівська агресія не могла пройти безкарною у цивілізованому світі

Не встигли закінчитися палкі дебати в Раді безпеки ООН з приводу "фільтрації", яку російські окупанти влаштовують на тимчасово непідконтрольній Україні території, як організація знову обговорює дії росії. Цього разу — у розрізі можливої реформації Радбезу ООН щодо використання країнами-учасницями права вето, а також загального географічного розширення відомства.

Більше деталей повідомляє "Українська правда", передає "Телеграф". Необхідність змінити підхід до роботи організації наголосила на 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН постпред Штатів Лінда Томас-Грінфілд.

Чиновниця наголосила: росія є агресором, який постійно порушує територіальну цілісність інших держав та не дотримується прав людини. Крім цього, керівництво Кремля ще й стало ініціатором відкритої повномасштабної війни проти цивілізованої України, тим самим "вдаривши по самій основі Статуту ООН".

Саме тому США планують докласти всіх зусиль для реформування Радбезу, постійним членом якого є росія.

"Йдеться і про зміну правил проголошення вето, згідно з якими постійні члени мають пояснювати їх Генеральній Асамблеї", — наголосила Лінда Томас-Грінфілд.

Крім цього, американці планують краще враховувати географічне представництво країн в організації. Це слід зробити, вважає постпред США, для більш відповідального підходу до роботи ООН у цілому.

Варто зазначити, що з ініціативою переглянути членство рф в ООН, а також позбавити агресора права накладати вето, у Європарламенті виступали ще навесні цього року. Така пропозиція з’явилася через кілька місяців після повномасштабного вторгнення росії в Україну.