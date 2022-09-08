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ООН зважилась на різку заяву на адресу армії рф: що стало причиною

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
Дата публікації
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Зала засідань Радбезу ООН Новина оновлена 08 вересня 2022, 10:29
Зала засідань Радбезу ООН

Варварська фільтрація, якій піддають українців, контролюється з кремля – ООН вимагає доступу до постраждалих

На засіданні Ради безпеки ООН, під час якого стало відомо про відправку місію експертів до колонії в Оленівці, де були вбиті захисники Маріуполя, обговорили також варварську фільтрацію, якій піддають українців на окупованих територіях. Окрім того, росію звинуватили у тому, що фільтраційні заходи, під час яких цивільних піддають тортурам, контролюються з кремля.

Звинувачення на адресу російської влади озвучила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, яку цитує CNN. "Я хочу чітко заявити: Сполучені Штати мають інформацію про те, що чиновники адміністрації президента рф контролюють і координують ці фільтраційні операції", — сказала вона. Причиною такого залякування українців дипломатка назвала підготовку росією спроби анексії окупованих територій. "Ця спроба сфабрикувати ці факти на місцях є передумовою фіктивних референдумів. Це частина російської стратегії для України, яку ми попереджали членів Ради ще до початку війни", — сказала Томас-Грінфілд. Вона закликала притягнути до відповідальності винних у цих злочинах і не визнавати ці референдуми в разі їх проведення.

Окрім того, Томас-Грінфілд заявила про необхідність надати доступ ООН та гуманітарним організаціям до осіб, які пережили російську фільтрацію. Міжнародна спільнота має перевірити їхній стан.

Тим часом заступниця генерального секретаря ООН з прав людини Ілзе Брандс Керіс описала перед Радбезом, як саме відбувається фільтрація. "У випадках, задокументованих нашим управлінням, під час фільтрації російські збройні сили та пов'язані з ними збройні групи піддавали людей особистим обшукам, іноді з примусовим оголенням, і докладним допитам про особисте минуле, сімейні зв'язки, політичні погляди та переконання особи", — розповіла вона. Брандс Керіс додала, що росіяни оглядали речі українців, в тому числі переглядали вміст мобільних пристроїв, а також збирали особисті дані і робили відбитки пальців та фотографії.

Брендс Керіс також повідомила, що Управління ООН з прав людини зафіксувало випадки свавільного затримання, катувань чи зникнення тих українських цивільних осіб, яких росіяни вважали пов'язаними із ЗСУ чи державними установами своєї країни. Такі ж заходи вживали до тих, хто мав проукраїнські чи антиросійські погляди. За словами заступниці генсека ООН, декого з них направляли до виправних колоній.

Як повідомляв "Телеграф", американські дослідники верифікували на Донеччині наявність 21 фільтраційного табору. Це табори, де проводиться реєстрація, утримання під вартою, вторинний допит та затримання українців.

Теги:
#Росія #ООН #Фільтраційні заходи