ООН зважилась на різку заяву на адресу армії рф: що стало причиною

Варварська фільтрація, якій піддають українців, контролюється з кремля – ООН вимагає доступу до постраждалих

На засіданні Ради безпеки ООН, під час якого стало відомо про відправку місію експертів до колонії в Оленівці, де були вбиті захисники Маріуполя, обговорили також варварську фільтрацію, якій піддають українців на окупованих територіях. Окрім того, росію звинуватили у тому, що фільтраційні заходи, під час яких цивільних піддають тортурам, контролюються з кремля.

Звинувачення на адресу російської влади озвучила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, яку цитує CNN. "Я хочу чітко заявити: Сполучені Штати мають інформацію про те, що чиновники адміністрації президента рф контролюють і координують ці фільтраційні операції", — сказала вона. Причиною такого залякування українців дипломатка назвала підготовку росією спроби анексії окупованих територій. "Ця спроба сфабрикувати ці факти на місцях є передумовою фіктивних референдумів. Це частина російської стратегії для України, яку ми попереджали членів Ради ще до початку війни", — сказала Томас-Грінфілд. Вона закликала притягнути до відповідальності винних у цих злочинах і не визнавати ці референдуми в разі їх проведення.

Окрім того, Томас-Грінфілд заявила про необхідність надати доступ ООН та гуманітарним організаціям до осіб, які пережили російську фільтрацію. Міжнародна спільнота має перевірити їхній стан.

Тим часом заступниця генерального секретаря ООН з прав людини Ілзе Брандс Керіс описала перед Радбезом, як саме відбувається фільтрація. "У випадках, задокументованих нашим управлінням, під час фільтрації російські збройні сили та пов'язані з ними збройні групи піддавали людей особистим обшукам, іноді з примусовим оголенням, і докладним допитам про особисте минуле, сімейні зв'язки, політичні погляди та переконання особи", — розповіла вона. Брандс Керіс додала, що росіяни оглядали речі українців, в тому числі переглядали вміст мобільних пристроїв, а також збирали особисті дані і робили відбитки пальців та фотографії.

Брендс Керіс також повідомила, що Управління ООН з прав людини зафіксувало випадки свавільного затримання, катувань чи зникнення тих українських цивільних осіб, яких росіяни вважали пов'язаними із ЗСУ чи державними установами своєї країни. Такі ж заходи вживали до тих, хто мав проукраїнські чи антиросійські погляди. За словами заступниці генсека ООН, декого з них направляли до виправних колоній.

Як повідомляв "Телеграф", американські дослідники верифікували на Донеччині наявність 21 фільтраційного табору. Це табори, де проводиться реєстрація, утримання під вартою, вторинний допит та затримання українців.