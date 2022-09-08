ООН решилась на резкое заявление в адрес армии рф: что стало причиной

Варварская фильтрация, которой подвергают украинцев, контролируется из кремля – ООН требует доступа к пострадавшим

На заседании Совбеза ООН, в ходе которого стало известно об отправке миссии экспертов в колонию в Еленевке, где были убиты защитники Мариуполя, обсудили также варварскую фильтрацию, которой подвергают украинцев на оккупированных территориях. Кроме того, россию обвинили в том, что фильтрационные меры, во время которых гражданские подвергаются пыткам, контролируются из кремля.

Обвинения в адрес российских властей озвучила постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд, которую цитирует CNN. "Я хочу четко заявить: Соединенные Штаты располагают информацией о том, что чиновники администрации президента рф контролируют и координируют эти фильтрационные операции", — сказала она. Причиной такого запугивания украинцев дипломат назвала подготовку россией попытки аннексии оккупированных территорий. "Эта попытка сфабриковать эти факты на местах является предпосылкой фиктивных референдумов. Это часть российской стратегии для Украины, о которой мы предупреждали членов Совета еще до начала войны", — сказала Томас-Гринфилд. Она призвала привлечь к ответственности виновных в этих преступлениях и не признавать эти референдумы в случае их проведения.

Кроме того, Томас-Гринфилд заявила о необходимости предоставить доступ ООН и гуманитарным организациям к лицам, пережившим российскую фильтрацию. Международное сообщество должно проверить их состояние.

Тем временем заместитель генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Кэрис описала перед Совбезом, как именно происходит фильтрация. "В случаях, задокументированных нашим управлением, во время фильтрации российские вооруженные силы и связанные с ними вооруженные группы подвергали людей личным обыскам, иногда с принудительным обнажением, и подробным допросам о личном прошлом, семейных связях, политических взглядах и убеждениях личности", – рассказала она. Брандс Кэрис добавила, что россияне осматривали вещи украинцев, в том числе просматривали содержимое мобильных устройств, а также собирали личные данные и делали отпечатки пальцев и фотографии.

Брендс Кэрис также сообщила, что Управление ООН по правам человека зафиксировало случаи произвольного задержания, пыток или исчезновения тех украинских гражданских лиц, которых россияне считали связанными с ВСУ или государственными учреждениями своей страны. Такие же меры принимались к тем, кто имел проукраинские или антироссийские взгляды. По словам заместителя генсека ООН, некоторых из них направляли в исправительные колонии.

Как сообщал "Телеграф", американские исследователи верифицировали в Донецкой области наличие 21 фильтрационного лагеря. Это лагеря, где проводится регистрация, содержание под стражей, вторичный допрос и задержание украинцев.