Глава МИД Украины поговорил с коллегами из Китая и США: что обсудили топ-дипломаты

Кулеба затронул темы мира и поддержки Украины

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с высокопоставленными дипломатами Китая и США — госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом.

Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

По словам Кулебы с Блинкеном он поговорил о формуле мира Украины и способах ускорения доставки артиллерийских боеприпасов.

"Мы круглосуточно работаем с США и другими партнерами, чтобы обеспечить Украину всеми боеприпасами, необходимыми для оборонительных и контрнаступательных операций", — сказал глава МИД Украины.

Отметим, что ВСУ уже давно испытывает некоторые проблемы с боеприпасами. И хотя наши союзники пытаются наращивать свое производство, чтобы поставлять нам это оружие, президент Украины отмечает, что снаряды до сих пор крайне необходимы нашей стране.

При этом западные СМИ отмечают, что Украина в войне против россии "сжигает" боеприпасы быстрее, чем США и НАТО могут их производить.

Во время разговора с главой МИД Китая обсуждалось значение принципа территориальной целостности.

"Я подчеркнул важность украинской Формула мира для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира в Украине", — сказал Кулеба.

Напомним, что глава Поднебесной, которая ранее предложила свой "мирный план" по войне в Укриане, который, к слову, был встречен весьма скептически, изявил желание поговорить с президентом Украины Зеленским.

CNN например, пишет, что недавний призыв Китая к возобновлению мирных переговоров между россией и Украиной был встречен скептицизмом на Западе, поскольку Пекин испытывает растущее давление со стороны США и их союзников в связи с его растущим партнерством с москвой.

И хотя украиский лидер позитивно отзывается о таких начинаниях Китая, эксперты считают, что данный разговор вряд ли приведет к прорыву.